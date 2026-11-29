FOTO: Estado del tiempo en Salta para el domingo 29 de noviembre

Alertas

El área será afectada por, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre, que pueden ser superados de forma local.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual dey una sensación térmica de. La humedad se encuentra en un, con una visibilidad de. El viento sopla adesde el oeste.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con una alta probabilidad de lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense prevén variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. Para el lunes, se anticipa una mínima dey una máxima decon. El martes, la mínima será dey la máxima de, con. El miércoles, se espera una mínima dey una máxima decon. El jueves, la mínima será dey la máxima decon. Finalmente, el viernes, se anticipa una mínima dey una máxima decon