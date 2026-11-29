Alertas
El área será afectada por lluvias
y tormentas aisladas
, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20
y 40 mm
, que pueden ser superados de forma local.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Salta
es de cielo despejado
, con una temperatura actual de 20°
y una sensación térmica de 20°
. La humedad se encuentra en un 83%
, con una visibilidad de 10000 m
. El viento sopla a 2 m/s
desde el oeste.
El clima hoy domingo 29 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18°
y una máxima de 28°
. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con una alta probabilidad de lluvias durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta
se prevén variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. Para el lunes, se anticipa una mínima de 18°
y una máxima de 27°
con lluvias ligeras
. El martes, la mínima será de 18°
y la máxima de 35°
, con lluvias de alta intensidad
. El miércoles, se espera una mínima de 18°
y una máxima de 23°
con lluvias moderadas
. El jueves, la mínima será de 16°
y la máxima de 18°
con lluvias ligeras
. Finalmente, el viernes, se anticipa una mínima de 16°
y una máxima de 27°
con lluvias ligeras
.