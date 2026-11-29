FOTO: Estado del tiempo en Tucumán: lluvias y tormentas para el domingo

Alertas

El área será afectada por, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre, que pueden ser superados de forma local.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enpresenta, con una temperatura actual dey una sensación térmica de. La humedad es dely la visibilidad alcanza los. El viento sopla adesde el norte y la presión atmosférica es de

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con la posibilidad de lluvias durante el día. Se recomienda estar preparado para posibles tormentas y granizo.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense anticipan con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El lunes, la mínima será dey la máxima decon. El martes, se prevé una mínima dey una máxima decon. El miércoles, la temperatura mínima será dey la máxima decon. El jueves, se espera una mínima dey una máxima decon. Finalmente, el viernes, la mínima será dey la máxima decon