Alertas
El área será afectada por lluvias
y tormentas aisladas
, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20
y 40 mm
, que pueden ser superados de forma local.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Tucumán
presenta lluvias ligeras
, con una temperatura actual de 23°
y una sensación térmica de 23°
. La humedad es del 83%
y la visibilidad alcanza los 9000 m
. El viento sopla a 3.09 m/s
desde el norte y la presión atmosférica es de 1013 hPa
.
El clima hoy domingo 29 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18°
y una máxima de 33°
. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con la posibilidad de lluvias durante el día. Se recomienda estar preparado para posibles tormentas y granizo.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Tucumán
se anticipan con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El lunes, la mínima será de 22°
y la máxima de 35°
con lluvias ligeras
. El martes, se prevé una mínima de 19°
y una máxima de 34°
con lluvias intensas
. El miércoles, la temperatura mínima será de 19°
y la máxima de 23°
con lluvias moderadas
. El jueves, se espera una mínima de 18°
y una máxima de 19°
con lluvias moderadas
. Finalmente, el viernes, la mínima será de 17°
y la máxima de 30°
con nubes dispersas
.