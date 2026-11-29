MADRID (AP) — Millones de españoles se preparan para acudir a las urnas este domingo en una elección nacional que se centra en la creciente preocupación por el acceso a viviendas asequibles. Este evento podría abrir la puerta a la entrada de la extrema derecha en el gobierno nacional por primera vez desde la instauración de la democracia en España tras la dictadura.

La elección es vista en términos generales como un referéndum sobre la gestión del presidente del gobierno Pedro Sánchez. El líder del Partido Socialista ha gobernado durante ocho años, atravesando diversas crisis, pero también en un periodo de crecimiento económico que, según muchos votantes, ha quedado opacado por el aumento del costo de vida.

El acceso a una vivienda asequible ha sido el tema que más ha movilizado a los españoles en los últimos años. El notable incremento en los precios de la vivienda y los alquileres en las principales ciudades y zonas turísticas ha generado un descontento general, particularmente entre la juventud.

El presidente Sánchez anunció elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, después de que los partidos de derecha en el Parlamento rechazaran sus propuestas para mitigar la presión sobre el mercado de la vivienda. Ha advertido a los votantes que un gobierno conservador no mejorará su estilo de vida y ha señalado que una administración de derecha podría llevar a España hacia atrás.

La decisión de convocar elecciones se dio tras una protesta nacional provocada por el desalojo de una mujer de 87 años de su apartamento en Madrid. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), ha criticado fuertemente a Sánchez y promete ofrecer mayor estabilidad y mejor gestión.

Feijóo ha cuestionado la incapacidad de Sánchez para resolver los problemas de vivienda durante su mandato, así como otros incidentes significativos como accidentes ferroviarios y crisis fronterizas. Ha criticado la falta de apoyo parlamentario que ha impedido la aprobación de presupuestos en casi cuatro años.

Se anticipa que Feijóo busque formar una coalición con el partido de extrema derecha Vox, liderado por Santiago Abascal, quien ha centrado su campaña en el endurecimiento de las políticas migratorias. Vox espera que su postura firme atraiga a los votantes y le permita desempeñar un papel clave en la política española.

En los últimos años, España ha recibido millones de inmigrantes, principalmente de América Latina, África y otras partes de Europa, lo que ha generado tensiones sobre la oferta y la demanda de vivienda y la presión sobre los servicios públicos. Tanto Feijóo como Abascal han cuestionado las políticas migratorias de Sánchez, argumentando que son perjudiciales para los ciudadanos españoles.

Si Vox se convierte en parte de un nuevo gobierno, sería el regreso al poder de un partido ultranacionalista de extrema derecha desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Este evento es seguido de cerca por toda Europa, en un año electoral que incluye votaciones en Francia, Italia, Grecia y Polonia.

Se estima que 38 millones de personas son elegibles para votar en esta elección. La votación se llevará a cabo en escuelas, centros comunitarios y otros lugares públicos, comenzando a las 9 de la mañana y cerrando a las 8 de la tarde en la península, y una hora más tarde en las Islas Canarias. Los resultados suelen ser contabilizados rápidamente, con un desenlace que se conoce en pocas horas.

Sánchez, originario de Madrid y exprofesor de economía, ha ganado reconocimiento internacional por su postura frente a conflictos globales y su compromiso con los compromisos climáticos de España. Sin embargo, su gobierno ha enfrentado casos de corrupción que han socavado la confianza pública.

Por otro lado, Feijóo, un político con experiencia en la administración gallega, se presenta como una opción moderada y eficaz, buscando restablecer la relación con países como Estados Unidos e Israel si llega a ser elegido.