Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 99%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para este domingo 29 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero el cielo despejado permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 38°, con cielo despejado. El martes 1 de diciembre, la mínima será de 21° y la máxima de 32°, con probabilidad de lluvias moderadas. El miércoles 2 de diciembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El jueves 3 de diciembre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, la mínima será de 16° y la máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado.