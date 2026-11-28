Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 28 de noviembre.
Este sábado 28 de noviembre se realizó el sorteo número 31679 de la quiniela vespertina. El número a la cabeza fue 7444, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (La Cárcel)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31679 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7444, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).
1° 7444
2° 6735
3° 8962
4° 2541
5° 7624
6° 2037
7° 1302
8° 0675
9° 4934
10° 4661
11° 3325
12° 8622
13° 6373
14° 7293
15° 9614
16° 5630
17° 0489
18° 6779
19° 2129
20° 0703
Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos jugadores que buscan la suerte en este popular juego de azar. La Quiniela es una de las modalidades más elegidas en Argentina, ofreciendo la posibilidad de ganar premios significativos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31679 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 28 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7444.
¿Qué significa el número 7444?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (La Cárcel)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.