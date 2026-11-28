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El sorteo número 31679 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7444, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).

1° 7444

2° 6735

3° 8962

4° 2541

5° 7624

6° 2037

7° 1302

8° 0675

9° 4934

10° 4661

11° 3325

12° 8622

13° 6373

14° 7293

15° 9614

16° 5630

17° 0489

18° 6779

19° 2129

20° 0703

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos jugadores que buscan la suerte en este popular juego de azar. La Quiniela es una de las modalidades más elegidas en Argentina, ofreciendo la posibilidad de ganar premios significativos.