FOTO: Cómo sigue la salud de Fabián Mazzei tras la cirugía de urgencia por las secuelas de un accidente

El actor Fabián Mazzei evoluciona favorablemente tras ser sometido a una cirugía de urgencia este viernes en el Hospital Italiano, como consecuencia de las secuelas de un accidente doméstico que sufrió hace cuatro años.

El esposo de Araceli González padecía intensos dolores que se habían agravado con el tiempo, situación que derivó en la necesidad de una nueva intervención quirúrgica.

La actriz confirmó ante los medios de comunicación que la operación fue exitosa y llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su pareja. Si bien reconoció que atravesaba fuertes dolores, descartó que se tratara de un cuadro de gravedad o que se hubieran registrado complicaciones.

El origen del problema se remonta a 2022, cuando Mazzei cayó desde el techo de su vivienda mientras realizaba tareas domésticas, luego de haber subido para rescatar a su gata.

Tras poner a salvo al animal, el actor aprovechó para recoger las hojas acumuladas en el techo. En ese momento, una bolsa se enganchó en uno de sus pies, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera desde aproximadamente tres metros de altura.

Mazzei consiguió girar su cuerpo durante la caída para evitar golpear de espalda contra el suelo. Sin embargo, sufrió una fractura del calcáneo, el hueso ubicado en el talón.

La lesión afectó considerablemente su movilidad y lo obligó a utilizar una silla de ruedas y una bota ortopédica durante el proceso de recuperación.