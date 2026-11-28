El tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia López Quintana, Aguirre y Guarrochena Aguirre condenó a Tomás R. a 18 años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio de Ariel Turnaturi, ocurrido durante un violento asalto a una fiambrería de Villa Gobernador Gálvez.

La sentencia fue dictada el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El acusado fue condenado como coautor del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego, en grado consumado.

Durante el proceso, la fiscal Marisol Fabbro había solicitado una pena de 25 años de prisión efectiva para el imputado.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2023, alrededor de las 18:40, cuando Tomás R. llegó a bordo de un Chevrolet Onix, acompañado por otros tres hombres que hasta el momento no fueron identificados, hasta una fiambrería ubicada en calle Libertad al 600, en Villa Gobernador Gálvez.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, al menos tres de los ocupantes descendieron del vehículo e ingresaron al comercio portando armas de fuego, entre ellas un revólver calibre 357 Magnum y una pistola.

Una vez dentro del local, los asaltantes redujeron a clientes y empleados, a quienes apuntaron con las armas mientras exigían la entrega del dinero. En ese momento, uno de los delincuentes saltó sobre el mostrador para intimidar a las trabajadoras.

Ariel Turnaturi, propietario de la fiambrería, se encontraba trabajando en el depósito trasero cuando escuchó la violenta situación que se desarrollaba en el salón de ventas.

Al advertir lo que sucedía, salió hacia la vía pública e intentó sorprender a los delincuentes abriendo rápidamente la puerta principal del comercio. Para enfrentar a uno de los atacantes utilizó un tubo de cartón prensado, lo que derivó en un forcejeo.

En esas circunstancias, uno de los agresores y otro de los integrantes del grupo efectuaron al menos tres disparos contra Turnaturi, provocándole heridas de extrema gravedad.

La víctima falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, producto de una hemorragia masiva abdominal ocasionada por lesiones viscerales y vasculares graves provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras efectuar los disparos, los tres hombres que habían ingresado al comercio escaparon rápidamente y comenzaron a correr por calle Independencia. Según la investigación, el Chevrolet Onix utilizado para llegar al lugar los esperaba y los siguió durante la fuga, permitiéndoles subir al vehículo y abandonar la zona.

Por este hecho, Tomás R. fue llevado a juicio oral y finalmente recibió una condena de 18 años de prisión efectiva, una pena inferior a los 25 años que había solicitado la Fiscalía.

La resolución judicial pone fin al debate oral respecto de la responsabilidad penal del acusado por el homicidio de Ariel Turnaturi, un crimen que conmocionó a Villa Gobernador Gálvez.