Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica se mantiene en 25°, mientras que la humedad es del 34%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 33°. Las condiciones climáticas indican un día mayormente soleado, con un cielo que podría presentar algunas nubes. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea similar a la temperatura real. El viento será leve, lo que hará que las condiciones sean agradables durante la mayor parte del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 30°, con lluvias moderadas. El martes 1 de diciembre, la mínima será de 21° y la máxima de 32°, también con lluvias moderadas. El miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras. Para el jueves 3 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, con cielo nublado.