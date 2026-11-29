Los pájaros negros de alas rojas son conocidos por su agresividad al defender sus nidos, pero una nueva investigación sugiere que poseen la capacidad de reconocer a un depredador potencialmente peligroso. Científicos de la Universidad Estatal de Oregón (OSU) descubrieron que estas aves rara vez atacan a las serpientes de cascabel, a pesar de que es probable que nunca hayan tenido un encuentro previo con ellas.

El estudio, publicado en la revista Behavioral Ecology, analizó cómo los pájaros negros responden a diferentes especies de serpientes en Oregón. Dirigido por Shelby Lawson, el equipo de investigación examinó las reacciones de estas aves ante varios depredadores de nidos, incluyendo jays, ardillas de tierra y serpientes gopher no venenosas.

Para observar cómo defendían a sus crías, los investigadores colocaron modelos realistas de los animales en plataformas a pocos metros de los nidos de los pájaros negros. Los experimentos también incluyeron modelos de serpientes de cascabel y cobardes, aves parásitas que ponen sus huevos en los nidos de otras aves, así como gorrión cantores como especie de control, ya que estos no depredan los nidos de los pájaros negros.

Una respuesta misteriosa a las serpientes de cascabel

A pesar de que las serpientes de cascabel son nativas de Oregón, fueron prácticamente eliminadas de las áreas al oeste de la cordillera de las Cascadas durante el siglo XIX. Como resultado, es poco probable que los pájaros negros que habitan en la región hayan tenido contacto previo con estos reptiles venenosas.

Sin embargo, los pájaros mostraron una diferencia notable en su comportamiento hacia los dos tipos de serpientes. En experimentos realizados en decenas de nidos, aproximadamente la mitad de los cuales contenían huevos y la otra mitad crías jóvenes, los pájaros negros realizaron más de 80 ataques físicos contra los modelos de serpientes gopher, mientras que los modelos de serpientes de cascabel fueron golpeados solo una vez.

"No sabemos si esto se debe a que reconocen el peligro o si hay algo en las características de los víboras o el sonido de la cascabel que les provoca cautela", expresó Lawson, investigadora postdoctoral en el laboratorio de biología integrativa de David Kikuchi en la OSU.

Equilibrando la protección parental y la supervivencia

Los hallazgos ofrecen nuevos conocimientos sobre la teoría de la inversión parental, un concepto biológico que examina cómo los animales equilibran el tiempo, la energía y los riesgos personales involucrados en la protección de sus crías con la necesidad de asegurar su propia supervivencia.

Lawson explicó que estudios anteriores han examinado ampliamente este comportamiento en los pájaros negros. Estas aves pueden modificar sus estrategias defensivas según la amenaza que represente un depredador en particular para sus crías y si enfrentarlo podría también poner en peligro sus propias vidas.

Por ejemplo, podrían atacar físicamente a un jay que come huevos o a una ardilla cerca de su nido, pero en respuesta a un halcón que podría cazarlas, podrían optar por mantener la distancia y emitir llamadas de alarma.

En los nuevos experimentos, los pájaros negros mostraron consistentemente una mayor agresividad hacia los depredadores potenciales que hacia las especies de control. Curiosamente, no mostraron mayor cautela hacia las serpientes en general, a pesar de que los reptiles suelen representar un peligro mayor para los pájaros negros adultos que los otros depredadores probados.

Los pájaros negros y otros pájaros paseriformes, un grupo comúnmente conocido como aves de posadero, generalmente actúan con mayor cautela alrededor de depredadores que amenazan su propia supervivencia. En contraste, tienden a confrontar animales como cuervos y ardillas de manera más agresiva, ya que estos depredadores amenazan principalmente a sus crías, explicó Lawson.

Por qué los pájaros rara vez atacan serpientes venenosas

"En nuestro experimento, las serpientes gopher y las serpientes de cascabel representaron adultos de tamaño mediano que probablemente no perseguirían a pájaros negros adultos sanos, pero podrían herirlos durante la defensa del nido a corta distancia", comentó Lawson. "Y, obviamente, el veneno de una serpiente de cascabel la hace inherentemente más peligrosa de enfrentar".

A pesar de esta diferencia en peligro, los pájaros negros exhibieron comportamientos defensivos notablemente similares hacia ambas especies de serpientes. Incluso realizaron vuelos sobre los modelos de serpientes de cascabel. La distinción más notable fue su renuencia a hacer contacto físico con las serpientes venenosas.

La etapa de desarrollo de las crías de los pájaros también influyó en su disposición a confrontar a los depredadores. Los ataques físicos contra las serpientes solo ocurrieron después de que los huevos habían eclosionado.

"Ninguna serpiente fue atacada durante la incubación, pero durante la etapa de cría, los pájaros focales -los que tenían el nido- atacaron regularmente a las serpientes gopher, y los pájaros negros vecinos también participaron en el ataque", agregó.

Una amenaza pasada por alto para las aves en anidación

Aunque las serpientes son depredadores importantes de huevos y crías de aves, se sabe relativamente poco sobre cómo las aves identifican a estos reptiles y determinan la forma más segura de enfrentarlos. Los investigadores esperan que sus hallazgos incentiven a los científicos a prestar más atención a las serpientes al investigar el comportamiento animal y las estrategias de defensa parental.

"Este es el primer artículo que prueba las respuestas de aves en cría tanto a serpientes no venenosas como venenosas dentro del marco de la teoría de la inversión parental, y muestra que necesitamos incluir a las serpientes en este tipo de pruebas más a menudo", concluyó Lawson. "Aún no sabemos completamente cómo las aves reconocen o toman decisiones respecto a las serpientes, a pesar de que representan una amenaza importante para sus nidos, y este estudio es un buen paso hacia la comprensión de eso".

Otros contribuyentes a la investigación incluyeron a Angela Zbaracki, Russell Campbell y Eleanor Fraser, de la Universidad Estatal de Oregón.