En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, Mendoza presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 13° y 25°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento leves. Conocé más sobre el pronóstico extendido.

06/10/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 6 de octubre

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 6 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza presenta un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16°. La humedad se encuentra en un 42%, lo que indica un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el sur, contribuyendo a una sensación de frescura.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se prevén lluvias durante el día, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en las condiciones climáticas. El miércoles 7 de octubre se espera una mínima de 13° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. Para el jueves 8 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 12°, también con lluvias. El viernes 9 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 13°, continuando con la tendencia de lluvias. El fin de semana, el sábado 10 de octubre, se prevé un leve ascenso en la temperatura, con mínimas de 10° y máximas de 21°, y cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf