Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza presenta un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16°. La humedad se encuentra en un 42%, lo que indica un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el sur, contribuyendo a una sensación de frescura.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se prevén lluvias durante el día, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en las condiciones climáticas. El miércoles 7 de octubre se espera una mínima de 13° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. Para el jueves 8 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 12°, también con lluvias. El viernes 9 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 13°, continuando con la tendencia de lluvias. El fin de semana, el sábado 10 de octubre, se prevé un leve ascenso en la temperatura, con mínimas de 10° y máximas de 21°, y cielo despejado.