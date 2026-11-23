Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- La defensa de Konstantin Rudnev, un ciudadano ruso investigado por presunta trata de personas en Bariloche, ha expresado su preocupación ante la falta de respuesta judicial a la impugnación presentada contra la orden de internación compulsiva que pesa sobre el imputado, quien actualmente cumple arresto domiciliario.

La impugnación se basa en una decisión del juez federal Leandro Gómez Constenla, quien el 10 de noviembre rechazó suspender la internación y ordenó la búsqueda de una cama en un hospital público de alta complejidad.

El abogado defensor Martín Luis Sarubbi presentó la impugnación el 15 de noviembre, solicitando a los magistrados que revoquen la internación compulsiva y ordenen remitir al Cuerpo Médico Forense todos los estudios realizados a Rudnev.

En el escrito, se argumenta que la Justicia debe evaluar si existe una necesidad médica concreta para la internación del imputado, quien ya había estado hospitalizado durante ocho días y recibió el alta con indicaciones de tratamiento domiciliario.

El entorno de Rudnev ha indicado que el juez no ha resuelto el planteo en varios días, lo que les preocupa, ya que una nueva internación podría poner en riesgo su salud.

La impugnación cuestiona directamente la resolución del 10 de noviembre de 2026, donde Gómez Constenla consideró que los argumentos de la defensa no modificaban los fundamentos de la orden de internación dictada el 29 de octubre.

Sarubbi ha señalado que la respuesta del juez no analizó nuevos hechos ni documentación médica añadida posteriormente al expediente, incluyendo la internación de urgencia de Rudnev en la Clínica Monte Grande, los estudios realizados y las recomendaciones médicas al momento del alta.

El abogado recordó que Rudnev fue internado de urgencia el 29 de octubre debido a una crisis hipertensiva, con registros de presión arterial de hasta 210/100 milímetros de mercurio. Permaneció en la Clínica Monte Grande hasta el 6 de noviembre, donde fue evaluado por especialistas en diversas áreas.

Durante su internación, se realizaron numerosos estudios solicitados por el Cuerpo Médico Forense, lo que hace que la defensa considere injustificada la orden de un nuevo traslado sin consultar a ese organismo.

Entre los estudios realizados se incluyen un ecocardiograma Doppler, una tomografía de tórax y análisis de gases en sangre, entre otros.

El alta del 6 de noviembre incluyó seguimiento ambulatorio, tratamiento médico y ventilación no invasiva nocturna, indicaciones que se deben cumplir en su hogar.

Sarubbi ha argumentado que la resolución no especifica cuáles estudios requeridos por el Cuerpo Médico Forense están pendientes ni justifica la necesidad de una nueva internación.

En el recurso, se afirma que "la resolución impugnada no contiene un análisis de los hechos nuevos que la defensa presentó". Además, se critica que el juez se limitara a calificar los argumentos como insuficientes sin examinar los documentos médicos aportados.

Otro aspecto clave de la impugnación es que la internación no pudo llevarse a cabo en el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas, debido a la falta de camas y la incapacidad de garantizar la custodia policial.

La defensa sostiene que mantener vigente una internación sin un hospital asignado es una restricción desproporcionada de derechos.

Sarubbi también ha mencionado que las medidas cautelares deben revisarse al cambiar las circunstancias, y que la internación tenía como finalidad completar una evaluación médica que, según argumenta, ya se ha realizado en gran parte.

"Las medidas cautelares son, por definición, provisionales", destacó el abogado, rechazando que la firmeza de decisiones anteriores impida analizar hechos posteriores que podrían hacer que la internación no sea necesaria.

El recurso también advierte sobre los riesgos para la salud que implicaría un nuevo traslado compulsivo, dado que Rudnev padece una enfermedad neurológica que afecta su movilidad, así como hipertensión arterial de difícil control y deterioro cognitivo.

La defensa enfatiza que el estrés de una nueva internación podría agravar sus síntomas y recalca que el imputado necesita asistencia permanente y no comprende el idioma español.

Sarubbi ha solicitado que se envíe toda la historia clínica al Cuerpo Médico Forense para determinar si los estudios realizados cumplen con sus requerimientos. En caso de que queden evaluaciones pendientes, propone realizarlas de manera ambulatoria o en una institución privada, bajo custodia judicial.

"Lo único razonable antes de insistir con una nueva internación es que el Cuerpo Médico Forense, órgano que formuló los requerimientos, dictamine si esos estudios son suficientes", subrayó el defensor.

La impugnación también solicita una audiencia ante los jueces con funciones de revisión, que podría llevarse a cabo mediante medios audiovisuales y con un intérprete de ruso si Rudnev decide participar.

Sarubbi pide que se suspenda la internación compulsiva mientras se resuelve el recurso, y deja abiertas las posibilidades de recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal y, si fuera necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El escrito invoca las garantías del debido proceso, el derecho a la salud y la integridad personal, además de la obligación de los jueces de fundamentar cualquier restricción de derechos.

Simultáneamente, el entorno de Rudnev ha vuelto a cuestionar la actuación del fiscal federal Fernando Arrigo, sugiriendo posibles influencias de la acusación en las decisiones del juez.

Según esa perspectiva, la demora en resolver los recursos favorecería la permanencia de las medidas impulsadas por la Fiscalía.

Estas críticas se suman a los reclamos de organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de conciencia sobre la investigación.

Entidades como ACJCR, EMISCO y CAP Freedom of Conscience han enviado comunicaciones al Ministerio de Justicia de la Nación respecto a denuncias disciplinarias contra Arrigo, las cuales han sido respondidas administrativamente y derivadas a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Desde el círculo cercano a Rudnev aseguran que observadores internacionales seguirán de cerca la actuación del juez y del Ministerio Público Fiscal, especialmente en relación con los recursos de la defensa, la salud del imputado y las garantías procesales.