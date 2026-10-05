República Folklore: lanzan 12 cuotas sin interés para comprar entradas al festival

República Folklore, el nuevo festival que reunirá a más de 50 artistas del género en Buenos Aires, anunció una promoción especial para la compra de entradas: habrá 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa.

El beneficio estará disponible del 6 al 18 de octubre o hasta agotar stock, a través de All Access. Además, los clientes que tengan tarjeta de crédito Visa Macro accederán a un 20% de descuento extra.

El festival se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con más de 50 artistas, tres escenarios y más de 12 horas de música por día.

Las entradas tienen un valor de $100.000 por jornada, mientras que el abono para los dos días cuesta $180.000.

La grilla de República Folklore

La primera jornada, el sábado 21 de noviembre, tendrá como principales figuras al Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Cazzu y Los Tekis.

También participarán Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu, Cuti y Roberto Carabajal, Catherine Vergnes, Juanjo Abregú, Los Bofill, La Callejera, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolás Membriani, Yoel Hernández y Tupá, entre otros.

El domingo 22 será el turno de Jorge Rojas, Soledad y Los Nocheros, junto a Los Manseros Santiagueños, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, Ahyre, Peteco Carabajal con Riendas Libres, Dúo Coplanacu y Teresa Parodi.

La programación se completará con Maggie Cullen, Carafea, Indio Lucio Rojas, Campedrinos, OrellanaLucca, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La Bruja Salguero, Los Berbel y Dos Más Uno.

Más que música

República Folklore propone combinar los recitales con distintas experiencias vinculadas a la cultura argentina. El predio contará con peñas, una pulpería, un patio de comidas regionales y un Paseo de las Provincias, con artesanías, propuestas de turismo e industria de distintos puntos del país.

También habrá clases abiertas, pistas de baile al aire libre y espacios destinados a los juegos criollos, con una propuesta pensada para distintas generaciones.

El festival buscará sumar una nueva propuesta al calendario de encuentros folklóricos del país y reunir en Buenos Aires a artistas consagrados junto con nuevas generaciones del género.