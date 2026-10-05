Presentaron a los finalistas del Golden Boy: hay dos argentinos en la lista

El diario italiano Tuttosport dio a conocer este lunes la lista de los 25 finalistas del Golden Boy 2026, el prestigioso trofeo que distingue al mejor futbolista menor de 21 años que milita en las ligas europeas. Entre los nominados aparecen dos argentinos: Franco Mastantuono, del Fiorentina (cedido por el Real Madrid), y Gianluca Prestianni, del Benfica.

El premio, que se entrega anualmente desde 2003, cuenta con un ranking elaborado en colaboración con Transfermarkt. Los 20 primeros de la clasificación de octubre más cinco “wild cards” (invitaciones) conforman el grupo final. El ganador se conocerá en noviembre y sucederá al francés Désiré Doué (PSG), campeón de la edición anterior. Jugadores que ya lo ganaron, como Lamine Yamal, no pueden volver a postularse.

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Los argentinos en la carrera

Franco Mastantuono (19 años, nacido el 14 de agosto de 2007 en Azul) ingresó como una de las cinco wild cards. Surgido de River Plate, pasó por el Real Madrid y desde agosto de 2026 juega a préstamo en el Fiorentina de la Serie A, donde ya se destacó con un hat-trick ante el Venezia. Recientemente convirtió su primer gol con la Selección Argentina mayor.

Gianluca Prestianni (20 años, nacido el 31 de enero de 2006 en Ciudadela) figura en la lista principal (alrededor de la posición 14-15). Exjugador de Vélez Sarsfield, se consolidó en el Benfica portugués y atraviesa un gran momento ofensivo en la actual temporada.

Los favoritos y el resto de la lista

El español Pau Cubarsí (Barcelona) lidera el ranking, seguido por el marroquí Ayyoub Bouaddi (Manchester City) y el francés Warren Zaïre-Emery (PSG). También destacan nombres como Yan Diomande y Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Luka Vuškovic (Brighton) y varios otros talentos de Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A.

La lista completa de finalistas incluye: Cubarsí, Bouaddi, Zaïre-Emery, Diomande, Vuškovic, Froholdt, Lewis-Skelly, Rayan, Hato, Lennart Karl, Estêvão, Endrick, Kroupi, Prestianni, Karetsas, Said El Mala, Jon Martín, Bernal, Alajbegovic, Jeltsch, más las wild cards Kostoulas, Gadou, Mastantuono, Rodrigo Mora y Espart.