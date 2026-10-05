Detuvieron a uno de los dueños de MotorSport por una presunta estafa a unos 50 clientes

Juan Gabriel Alegre, uno de los dueños de la agencia MotorSport, fue detenido este lunes en Pellegrini al 800, en Rosario. El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), por orden del fiscal Iván Enríquez, en el marco de una causa que acumula 80 denuncias penales por presuntas estafas.

Tras la detención, la Fiscalía busca a otros dos socios de la firma: un hombre y una mujer, quienes tienen orden de captura y no fueron encontrados durante los allanamientos. Ambos fueron declarados en rebeldía y la Fiscalía de Rosario dio aviso a Migraciones para intentar evitar que puedan salir del país.

Alegre quedó a disposición de la Justicia y se espera una audiencia en la que se conocerán los cargos que formulará la Fiscalía y las medidas cautelares que solicitará. La investigación se inició a partir de las denuncias de personas que aseguran haber sido damnificadas en operaciones realizadas con la agencia y continúa con la búsqueda de los otros dos involucrados.