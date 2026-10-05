Flávio Bolsonaro y el indulto a su padre, un tema clave en el nuevo Congreso brasileño

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- El partido Liberal de Flávio Bolsonaro, que ganó la primera vuelta en las elecciones brasileñas, obtuvo 28 de las 81 bancas en el Senado y 121 de las 513 en la Cámara de Diputados. Esta nueva composición legislativa asumirá el 1 de febrero de 2027.

En el Senado, de los actuales senadores del Partido Liberal, nueve tienen mandato hasta 2030. Además, en la Cámara de Diputados, el partido incrementará su representación en 24 escaños en comparación con las elecciones de 2022, según los resultados obtenidos.

La Federación Brasil da Esperança, conformada por el PT, PCdoB y PV, quedó en segundo lugar con 82 diputados. Con esta nueva configuración, Flávio Bolsonaro, si llega a la presidencia, tendría la posibilidad de indultar a su padre, Jair Bolsonaro, tal como prometió durante su campaña.

Sin embargo, se estima que las 121 bancas que obtuvo el Partido Liberal representan menos de una cuarta parte de la Cámara, lo que significa que no podrán avanzar sin formar alianzas. Los partidos como PSD, MDB, Republicanos, União Brasil y Progressistas jugarán un papel crucial en las futuras negociaciones.

Flávio Bolsonaro ha considerado varias estrategias para lograr la libertad de su padre, incluyendo la amnistía a través del Congreso o un indulto presidencial directo. Los analistas políticos indican que la actual mayoría legislativa facilitaría la aprobación de un proyecto de ley de amnistía que extinga las condenas de Jair y otros implicados en los hechos de enero de 2023.

De acuerdo con analistas, las cifras en el parlamento hacen viable esta aprobación. Sin embargo, Flávio también expresó que, si gana la segunda vuelta presidencial el próximo 25 de octubre, concederá un indulto directo en caso de que la vía parlamentaria enfrente obstáculos.

El Partido Liberal podría recibir el apoyo de las formaciones de derecha aliadas, como Republicanos y Novo, que le otorgarían otros nueve votos en el Senado, dejándolo a solo cuatro votos de la mayoría necesaria.

El Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula, logró elegir seis nuevos senadores, aunque su representación en el Senado disminuyó de 17 a 15 escaños.

El PL ha crecido a expensas del Centrão, un grupo de partidos de centroderecha que tradicionalmente tiende a ofrecer apoyo a cualquier gobierno a cambio de beneficios. La representación de los partidos de centroderecha en el Senado ha caído, pero siguen siendo cruciales para la gobernabilidad mediante pactos.

El resultado electoral también benefició a otros miembros del Clan Bolsonaro. Michelle, esposa de Jair, y sus hijos Carlos y Jair Renan, así como Renato Bolsonaro, todos por el PL, han conseguido cargos en el ámbito legislativo. Además, Rogéria Bolsonaro, exesposa del expresidente, está en la carrera por un escaño en la Cámara baja por Río de Janeiro.

Marcelo, primo de Jair, y Valéria, esposa de un primo segundo, también continúan buscando un lugar en la Asamblea Legislativa de São Paulo.