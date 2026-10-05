La despedida de Lionel Messi: Argentina se enfrenta a Benín en el Monumental

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La Selección argentina está lista para vivir una noche inolvidable este martes, cuando se enfrente a Benín en el evento que marcará la gran despedida de Lionel Messi.

El partido, programado para las 20, tendrá lugar en el Estadio Monumental y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de ser transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro del encuentro será el chileno Fernando Véjar, con su compatriota José Cabero como encargado del VAR.

Se anticipa que será una de las noches más emotivas que se hayan vivido en el Monumental, dado que se trata de la despedida de Messi, quien anunció su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto, después de 21 años de una carrera llena de logros con la camiseta "Albiceleste".

Durante su trayectoria con la Selección, Messi ha dejado un legado imborrable y ha alcanzado cifras impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotando 122 goles y brindando 66 asistencias en 207 partidos.

En el marco de la actual fecha FIFA, la Selección argentina ya disputó dos encuentros, siendo este el último. La semana pasada, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 4-0 a Bolivia y luego aplastaron 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un equipo Sub 23 por problemas logísticos.

Por su parte, Benín también ha estado activo en esta fecha FIFA, jugando dos partidos para la clasificación a la Copa Africana de Naciones. En su primer encuentro, empataron 1-1 con Burkina Faso y luego lograron una victoria de 2-1 ante Mauritania.

Las posibles formaciones y otros detalles del encuentro

Amistoso internacional

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Agencia NA