Análisis del triunfo de Bolsonaro y los retos de Lula en el balotaje brasileño

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- La reciente victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil ha sido atribuida a varios factores, entre ellos el rechazo hacia el Partido de los Trabajadores (PT), la creciente preocupación por la inseguridad, el endeudamiento de las familias y la mejor estrategia de comunicación del bolsonarismo en las redes sociales, según analistas políticos del país vecino.

El analista político Uria Fancelli, desde San Pablo, describió el resultado como una "sorpresinha" que los institutos de opinión pública no pudieron prever, lo que, a su vez, alimenta el cuestionamiento histórico del bolsonarismo hacia las encuestas. "Hay una característica de este voto bolsonarista que algunas veces es hasta un voto un poco con vergüenza. Por eso la gente muchas veces no contesta en las encuestas a quién va a votar", explicó Fancelli.

El analista subrayó que este resultado no implica una adhesión total a las propuestas del candidato del Partido Liberal, sino que refleja el desgaste del oficialismo. "No es que Flávio Bolsonaro ganó por todo lo que defiende. Ganó por el rechazo que existe hoy contra el Partido de los Trabajadores", señaló, añadiendo que algunos sectores de la izquierda brasileña no han logrado realizar una autocrítica o adaptar su comunicación con el electorado.

En diálogo con Radio Rivadavia, Fancelli destacó una contradicción entre ciertos indicadores económicos favorables de Brasil y la percepción cotidiana de los ciudadanos. "Cuando miramos los datos económicos, las cosas van macroeconómicamente bien, pero "la gente no siente eso en el bolsillo".

Por su parte, el analista internacional Claudio Fantini opinó que las encuestas "no se equivocaron tanto como parece", ya que en los últimos relevamientos la diferencia entre los candidatos se había situado dentro del margen de error. Una de las hipótesis centrales que plantea es que parte del electorado que decía preferir a Lula finalmente no acudió a votar, ya sea por falta de entusiasmo o porque subestimó las posibilidades de Bolsonaro.

"Lula tiene que en el balotaje sí o sí convertir en votante efectivo a ese votante potencial que por falta de entusiasmo o porque le sobraba confianza en el resultado no fue a votar", afirmó Fantini, quien también se refirió al fenómeno del "voto vergonha", o voto oculto, donde algunos electores no revelan su verdadera preferencia en las encuestas.

Fantini enfatizó la ventaja del bolsonarismo en el ámbito digital, afirmando que "las redes cambiaron la realidad de la comunicación política" y que "en el lenguaje de las redes le gana por muchos kilómetros el bolsonarismo".

Otro aspecto relevante señalado por Fantini es el crecimiento de las iglesias evangélicas, especialmente las pentecostales y neopentecostales, que poseen una fuerte capacidad de militancia política y que disputan el voto de los sectores de menores ingresos, lo que representa un desafío adicional para Lula.

El costo de vida y el endeudamiento familiar se presentan como problemas significativos para el oficialismo, a pesar de que Brasil mantiene indicadores macroeconómicos relativamente positivos. El sociólogo y analista internacional Hernán Vanoli consideró que el resultado de las elecciones en Brasil refleja un "hartazgo" social hacia propuestas progresistas que no logran abordar con claridad problemas cotidianos.

"Hay determinado hartazgo en general en las sociedades con un tipo de propuestas progresistas que hay veces que no pueden abordar algunas cuestiones de agenda que están muy presentes en la vida cotidiana de la gente", concluyó Vanoli, quien también destacó la seguridad como un terreno donde las derechas han sabido apropiarse del discurso, mientras que el progresismo suele estar "a la defensiva" o presenta respuestas menos claras.