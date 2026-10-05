Alarma máxima por la muerte de una científica: investigan si fue víctima de la peste neumónica

FOTO: Una empleada de un centro de investigación sobre la peste en Rusia fallece por causas desconocidas

Las autoridades rusas han tomado medidas drásticas al poner en cuarentena un hospital en Siberia, tras la muerte de una empleada de un instituto de investigación sobre la peste que contrajo neumonía de causa "desconocida". La televisión local reportó que la mujer falleció la semana pasada, generando preocupación entre la población.

A pesar de que las autoridades afirmaron no haber encontrado pruebas de que la enfermedad de la mujer fuera provocada por alguno de los patógenos con los que trabajaba, la situación ha desatado alarma. Informes no confirmados en medios locales sugieren que la causa del deceso podría estar relacionada con la peste neumónica, una forma menos común pero grave de esta enfermedad que puede transmitirse de persona a persona.

La mujer laboraba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, ubicado en Irkutsk, en el sureste de Siberia. Según un informe de una cadena de televisión local, la empleada murió en un hospital de Shelekhov, una localidad cercana a Irkutsk.

El alcalde de Shelekhov, Maxim Modin, confirmó que el hospital ha sido puesto en cuarentena, impidiendo el ingreso y alta de pacientes, mientras que el laboratorio del centro ha cesado sus pruebas rutinarias. A pesar de esto, la clínica ambulatoria del hospital continúa funcionando con normalidad.

Anna Popova, la jefa del organismo ruso de vigilancia de la salud pública, Rospotrebnadzor, se trasladó a Irkutsk para reunirse con el gobernador Igor Kobzev y otros funcionarios. Kobzev indicó que todos los contactos de la mujer están bajo supervisión médica, aunque no se ha logrado identificar la infección, catalogándola como un caso sospechoso de "una infección particularmente peligrosa".

Rospotrebnadzor ha implementado un "conjunto completo de medidas antiepidémicas". Según la agencia, la mujer fue diagnosticada con "neumonía de etiología desconocida", y las pruebas exhaustivas no encontraron microorganismos vinculados a su trabajo.

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Además, se reportó que dos personas que tuvieron contacto con ella dieron positivo a un virus que causa resfriados comunes y otras dos a COVID-19, mientras que el resto de los examinados resultó negativo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó que no considera que haya motivo de alarma, pero que Estados Unidos está siguiendo el caso de cerca, consciente de la posibilidad de propagación a pesar de las medidas de cuarentena.

Un medio local independiente, Lyudi Baikala, citó a fuentes no identificadas que afirmaron que la mujer falleció a causa de la peste neumónica, lo que llevó a varios hospitales de Irkutsk a adoptar medidas de cuarentena.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, instó a la población y a los medios a ceñirse a los comunicados oficiales de Rospotrebnadzor, evitando así rumores y especulaciones.

Por su parte, la Planta de Aluminio de Irkutsk en Shelekhov ha exigido a su personal el uso de mascarillas como medida preventiva, según lo indicado por su director, Artyom Fominykh, quien pidió calma y destacó que "más vale prevenir que lamentar".

La Organización Mundial de la Salud describe la peste neumónica como una forma grave de peste, provocada por la bacteria Yersinia pestis, que generalmente se encuentra en pequeños mamíferos y en sus pulgas.