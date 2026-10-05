Flávio Bolsonaro supera a Lula en los estados clave de Brasil, marcando un cambio electoral significativo

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Los resultados de las elecciones de 2026 indican que el presidente Luiz Lula da Silva (PT) experimentó una notable disminución de aproximadamente 1,7 millones de votos en los estados de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, que juntos representan el 40% del electorado brasileño, en comparación con la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

Por su parte, el candidato opositor, Flávio Bolsonaro (PL), logró obtener 1,3 millones de votos más en estos tres estados que su padre, Jair Bolsonaro (PL), en las elecciones de hace cuatro años, según lo reportado por el portal Globo.com y recogido por Noticias Argentinas.

Estos tres estados, que en conjunto constituyen más del 40% del electorado de Brasil, jugaron un papel crucial en la ventaja que logró el senador sobre el presidente. En las elecciones de 2022, Lula había superado a Jair Bolsonaro en estas mismas regiones, donde ambos se enfrentaron en la segunda vuelta.

Cuantitativamente, en 2022, Lula acumuló 10.490.032 votos en San Pablo frente a 12.239.989 de Jair Bolsonaro; en Minas Gerais obtuvo 5.802.571 votos contra 5.239.269; y en Río de Janeiro, logró 3.847.143 frente a 4.831.246.

En las elecciones de 2026, el presidente brasileño recibió 9.505.413 votos en San Pablo contra 12.922.023 de Flávio Bolsonaro; en Minas Gerais, obtuvo 5.188.936 votos frente a 5.777.548; y en Río de Janeiro, consiguió 3.693.021 votos contra 4.966.844.

La comparación entre ambas elecciones revela que Lula perdió 984.619 votos en San Pablo, 613.635 en Minas Gerais y 154.122 en Río de Janeiro.

En contraste, Flávio Bolsonaro incrementó su votación en 682.034 votos más que Jair Bolsonaro en San Pablo; 538.284 en Minas Gerais; y 135.598 en Río de Janeiro.

Además, de los 645 municipios de San Pablo, Flávio Bolsonaro ganó en 605, Lula en 39 y hubo un empate; en Río de Janeiro, de 92 municipios, el senador se impuso en 83 y Lula en 9. En Minas Gerais, de los 853 municipios, Lula ganó en 452 y Flávio Bolsonaro en 401.