Trump celebra la victoria de Flávio Bolsonaro y anticipa una segunda vuelta disputada

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó el lunes el desempeño de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas como una "gran victoria". Sin embargo, advirtió que la segunda vuelta será "muy reñida".

El candidato del Partido Liberal (PL) concluyó la primera ronda con el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 45,16%.

Trump declaró a los medios, al salir de la Casa Blanca, que se trató de "una victoria ajustada, pero muy significativa. Increíble, la verdad". Además, expresó su expectativa de que la segunda vuelta será "muy reñida". Cuando se le preguntó sobre su apoyo a Flávio Bolsonaro, Trump no ofreció una respuesta clara.

"Estamos siguiendo de cerca todo el proceso y las elecciones", agregó el mandatario estadounidense.

Un día antes, Trump había comentado que "Brasil es un país muy importante, es un gran país, los brasileños son fantásticos".