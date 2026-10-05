Trump celebra la victoria de Flávio Bolsonaro y anticipa una segunda vuelta disputada
El candidato del PL logró el 47,03% de los votos en la primera vuelta, mientras que Lula obtuvo el 45,16%. Trump considera que la segunda vuelta será muy ajustada.
FOTO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó el lunes el desempeño de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas como una "gran victoria". Sin embargo, advirtió que la segunda vuelta será "muy reñida".
El candidato del Partido Liberal (PL) concluyó la primera ronda con el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 45,16%.
Trump declaró a los medios, al salir de la Casa Blanca, que se trató de "una victoria ajustada, pero muy significativa. Increíble, la verdad". Además, expresó su expectativa de que la segunda vuelta será "muy reñida". Cuando se le preguntó sobre su apoyo a Flávio Bolsonaro, Trump no ofreció una respuesta clara.
"Estamos siguiendo de cerca todo el proceso y las elecciones", agregó el mandatario estadounidense.
Un día antes, Trump había comentado que "Brasil es un país muy importante, es un gran país, los brasileños son fantásticos".
Marco Rubio comenta sobre la anticipada segunda vuelta
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, comentó que "todos esperaban" que las elecciones se definieran en una segunda vuelta.
"Se llegó a la segunda ronda, y todos esperábamos que esto sucediera. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos", indicó Rubio. También señaló que Trump estará atento al nuevo enfrentamiento entre Flávio Bolsonaro y Lula, programado para el 25 de octubre, aunque no mencionó a ningún candidato en particular.
Trump utilizó sus redes sociales para elogiar el sistema electoral brasileño, destacando la rapidez en la publicación de los resultados y criticando el sistema electoral de su propio país. "Hoy votaron 125 millones de personas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. Los resultados se publicaron poco después del cierre de las urnas, ¡EL MISMO DÍA! En Detroit, Filadelfia, California y otros lugares de EE. UU., los resultados suelen tardar semanas en ser manipulados. ¡El sistema electoral de Estados Unidos es CORRUPTO!", declaró.
Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]