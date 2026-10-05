Jair Bolsonaro pide autorización para recibir visitas de su hijo Flávio durante arresto domiciliario

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha solicitado al Tribunal Supremo Federal (STF) que se le permita recibir visitas de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro (PL), mientras se encuentra bajo arresto domiciliario. En la solicitud presentada, la defensa argumenta que la decisión del magistrado Alexandre de Moraes, que impuso la suspensión de las visitas por un plazo de 90 días, finaliza el próximo 11 de octubre, según informaron medios locales.

La defensa de Bolsonaro sostiene que "mantener el régimen de visitas excepcionalmente restrictivo ya no es necesario, y su restablecimiento es posible de inmediato". Esta petición se da en un contexto en el que el expresidente ha enfrentado restricciones significativas desde su condena por el intento de golpe de estado, que le impuso una pena de 27 años y tres meses de prisión, aunque actualmente cumple su condena en arresto domiciliario.

En julio pasado, Flávio Bolsonaro había visto restringidas sus visitas a su padre tras la publicación en redes sociales de una carta escrita por el expresidente. Además, Jair Bolsonaro tiene prohibido el uso de internet, incluso a través de terceros, lo que limita su comunicación y acceso a información.

En la actualidad, el expresidente se encuentra en proceso de recuperación tras haber padecido una neumonía bacteriana, lo que ha añadido un nivel adicional de preocupación sobre su salud y bienestar durante este tiempo de reclusión.