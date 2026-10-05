El acampe en la Puerta del Sol de Madrid y su impacto en el turismo local

Madrid, 5 de octubre (Especial para NA) — En el corazón de Madrid, los visitantes que exploran el centro de la ciudad se encuentran con el acampe instalado en la Puerta del Sol debido a la crisis de vivienda. Esta protesta tuvo su origen tras el desalojo de una anciana, Maricarmen Abascal, y los participantes han asegurado que continuarán con la movilización a pesar del anuncio de elecciones.

El acampe, organizado por el Sindicato de Inquilinas, se inició durante la noche del 26 al 27 de septiembre, alterando la imagen habitual de uno de los lugares más visitados de la capital española, donde se entrelazan turistas, comercios y manifestantes.

Los empleados de tiendas como Apple y El Corte Inglés comparten el espacio con los manifestantes sin hogar. Aunque muchos cafés han expresado su descontento, un número significativo de turistas disfruta de cervezas y bocadillos a pocos metros de los parlantes de grupos de activistas como los "anticapitalistas".

La situación en el mercado de alquiler de vivienda en España ha empeorado, especialmente con el aumento de desalojos y la anulación de decretos por parte del gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha generado un conflicto con el Partido Popular y el partido de extrema derecha Vox.

A pesar del llamado a elecciones generales para el 29 de noviembre, los manifestantes del sindicato de inquilinos se mantienen firmes. "Nada cambian las elecciones", expresa una joven que pernocta en una carpa en la Puerta del Sol, añadiendo: "Seguiremos aquí hasta que nos den una solución para tener una vivienda."

La protesta se desarrolla en un contexto de creciente demanda por el acceso a la vivienda y el aumento de los precios de alquiler. Testimonios de los participantes indican que no abandonarán la plaza hasta recibir respuestas concretas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió este lunes no autorizar el desalojo inmediato del campamento solicitado por la Comunidad de Madrid, mientras que la Delegación del Gobierno tiene un plazo para presentar sus alegaciones.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, afirmó que el acampe no tiene fecha de finalización y propuso convocar una huelga general por la vivienda para noviembre.

El escenario también atrae la atención de los turistas que llegan desde la Gran Vía y Callao hasta la Puerta del Sol. Las carpas, los puestos informativos y las pancartas ocupan parte del espacio alrededor de la estatua del Oso y el Madroño, uno de los símbolos más fotografiados de Madrid.

La estatua del Oso y el Madroño ha sido vandalizada y se encuentra rodeada por los manifestantes, lo que impide que los visitantes puedan tocarla para tener suerte.

Las imágenes que emergen de las más de 1000 carpas son similares a las que se han visto en otras movilizaciones, con gente hacinada, baldes de agua, botellones, mesas con folletería informativa y actos en apoyo a Palestina, así como revistas de Marx.

Entre los mensajes expuestos se pueden leer consignas como "Ni casas sin gente ni gente sin casas", "Sin hogar no hay salud mental", "Expropiación ya" y una pancarta que ironiza sobre el mercado inmobiliario: "Tienda Quechua 250 €/mes, 1 m² — piso centro Madrid."

En Barcelona, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, lo que ha reavivado el debate sobre el acceso a la vivienda y se ha convocado una huelga para el 27 de octubre.