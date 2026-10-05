El guiño del "Cuti" Romero a Lisandro López tras el triunfo de Belgrano en el clásico
El flamante capitán de la selección argentina, reconocido hincha del "Pirata", comentó una publicación del experimentado defensor tras la victoria ante Talleres. Lucas Zelarayán también se sumó con un "no te vayas nunca".
05/10/2026 | 10:14Redacción Cadena 3
FOTO: Lisandro López, emblema contemporáneo "pirata" (Foto: @lichalopez2)
El triunfo de Belgrano ante Talleres en el clásico cordobés generó festejos entre los hinchas del "Pirata" y también algunas reacciones de referentes identificados con el club. Uno de ellos fue Cristian "Cuti" Romero, quien tuvo un particular gesto con Lisandro López.
El defensor de la selección argentina, reconocido hincha de Belgrano, comentó una publicación que el experimentado zaguero celeste realizó después de la victoria en el clásico.
"Claro, Licha", escribió el "Cuti" en referencia a López, en un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas.
Pero no fue el único referente que se sumó a la publicación. Lucas Zelarayán, capitán de Belgrano, también le dejó un mensaje contundente al defensor: "No te vayas nunca".
Así, el triunfo ante Talleres también dejó repercusiones en las redes sociales, con dos históricos referentes del "Pirata" mostrando su respaldo a Lisandro López tras una victoria especial para el mundo Belgrano.
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El mensaje de "Licha", en tanto, fue muy significativo para el pueblo "pirata".
"Gracias Dios por guiarme y traerme a Alberdi! Gracias compañeros por los huevos y el esfuerzo! Hoy vinimos a confirmar lo de hace unos meses atrás! Festejen PIRATAS, se lo re contra merecen ??????? TE QUIERO BELGRANO!", escribió el defensor junto a las fotos.
Lectura rápida
1. ¿Qué equipo ganó el clásico cordobés?
Belgrano ganó el clásico ante Talleres.
2. ¿Quién es Cristian "Cuti" Romero?
Cristian "Cuti" Romero es un defensor de la selección argentina y reconocido hincha de Belgrano.
3. ¿Qué mensaje dejó Lucas Zelarayán a Lisandro López?
Lucas Zelarayán le escribió a Lisandro López: "No te vayas nunca".
4. ¿Qué evento generó reacciones en las redes sociales?
El triunfo de Belgrano ante Talleres generó reacciones en las redes sociales.
5. ¿Qué tipo de apoyo mostraron los referentes de Belgrano?
Los referentes mostraron su respaldo a Lisandro López tras la victoria en el clásico.