El guiño del "Cuti" Romero a Lisandro López tras el triunfo de Belgrano en el clásico

El triunfo de Belgrano ante Talleres en el clásico cordobés generó festejos entre los hinchas del "Pirata" y también algunas reacciones de referentes identificados con el club. Uno de ellos fue Cristian "Cuti" Romero, quien tuvo un particular gesto con Lisandro López.

El defensor de la selección argentina, reconocido hincha de Belgrano, comentó una publicación que el experimentado zaguero celeste realizó después de la victoria en el clásico.

"Claro, Licha", escribió el "Cuti" en referencia a López, en un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

Pero no fue el único referente que se sumó a la publicación. Lucas Zelarayán, capitán de Belgrano, también le dejó un mensaje contundente al defensor: "No te vayas nunca".

Así, el triunfo ante Talleres también dejó repercusiones en las redes sociales, con dos históricos referentes del "Pirata" mostrando su respaldo a Lisandro López tras una victoria especial para el mundo Belgrano.

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El mensaje de "Licha", en tanto, fue muy significativo para el pueblo "pirata".

"Gracias Dios por guiarme y traerme a Alberdi! Gracias compañeros por los huevos y el esfuerzo! Hoy vinimos a confirmar lo de hace unos meses atrás! Festejen PIRATAS, se lo re contra merecen ??????? TE QUIERO BELGRANO!", escribió el defensor junto a las fotos.