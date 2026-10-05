La selección argentina se prepara para la despedida de Messi contra Benín: el posible once titular
Este martes, la "Albiceleste" se medirá con el conjunto africano en el Estadio Monumental en un partido que marcará la despedida del astro rosarino del equipo nacional.
FOTO: El director técnico de la Selección argentina.
Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La Selección argentina se enfrentará este martes a Benín en un encuentro muy emotivo, ya que será la despedida de Lionel Messi del equipo nacional. El director técnico Lionel Scaloni mantiene una única incógnita respecto al once inicial.
En la portería, se espera que esté Emiliano "Dibu" Martínez, quien ha tenido una fecha FIFA tranquila, enfrentando a rivales de escaso nivel.
La única duda se encuentra en la defensa, donde aún no está definido si el lateral izquierdo será ocupado por Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su lesión, o por Facundo Medina. En el lateral derecho, Agustín Giay estará presente, mientras que la pareja de centrales estará conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.
En la mitad del campo, Scaloni parece inclinarse por los tres jugadores que han sido fundamentales en esa zona durante los últimos años: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
Finalmente, la delantera estará encabezada por Lionel Messi, quien concluirá su destacada carrera con la selección. A su lado, Julián Álvarez y Lautaro Martínez serán los encargados de finalizar las jugadas.
Este encuentro representará el tercer y último partido de la Selección argentina en esta fecha FIFA, donde previamente ha logrado una contundente victoria de 4-0 contra Bolivia y 7-0 ante la Sub 23 de Burkina Faso.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará la Selección argentina?
La Selección argentina se enfrentará a Benín en un partido de despedida para Lionel Messi.
¿Cuándo se llevará a cabo el encuentro?
El partido está programado para este martes.
¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental.
¿Cuál es la única duda en la formación?
La duda está en el lateral izquierdo, entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.
¿Cómo le ha ido a Argentina en esta fecha FIFA?
Argentina ha ganado 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso en sus partidos anteriores.
[Fuente: Noticias Argentinas]