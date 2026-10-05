Mirtha Legrand sigue internada: qué dice el nuevo parte médico

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La emblemática presentadora Mirtha Legrand, de 99 años, continúa su internación en el Sanatorio Mater Dei, donde se emitió un nuevo parte médico que no indica grandes variaciones en su evolución. En el comunicado se afirma que "sigue evolucionando favorablemente".

El informe médico detalla que "La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico". A pesar de que el anterior comunicado ya mencionaba la posibilidad de que Mirtha regresara a su hogar, esta vez se subraya que la diva permanece en "una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica".

Desde el sanatorio y su familia han expresado su agradecimiento por el "cariño transmitido" hacia la presentadora durante su internación, que ya lleva más de diez días. En el mes de septiembre, Mirtha había sido hospitalizada previamente por un episodio de bronquitis.

El comunicado, firmado por el director médico Enrique Echagüe, también menciona que "de no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico".

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