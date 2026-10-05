Mirtha Legrand sigue internada: qué dice el nuevo parte médico
La conductora de 99 años permanece en el Sanatorio Mater Dei y el último informe médico no reportó cambios significativos en su salud.
FOTO: La conductora Mirtha Legrand.
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Audio. Mirtha Legrand sigue internada: el nuevo parte médico sobre su salud
Ahora país
Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La emblemática presentadora Mirtha Legrand, de 99 años, continúa su internación en el Sanatorio Mater Dei, donde se emitió un nuevo parte médico que no indica grandes variaciones en su evolución. En el comunicado se afirma que "sigue evolucionando favorablemente".
El informe médico detalla que "La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico". A pesar de que el anterior comunicado ya mencionaba la posibilidad de que Mirtha regresara a su hogar, esta vez se subraya que la diva permanece en "una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica".
Desde el sanatorio y su familia han expresado su agradecimiento por el "cariño transmitido" hacia la presentadora durante su internación, que ya lleva más de diez días. En el mes de septiembre, Mirtha había sido hospitalizada previamente por un episodio de bronquitis.
El comunicado, firmado por el director médico Enrique Echagüe, también menciona que "de no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico".
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Lectura rápida
¿Quién está internada?
Mirtha Legrand es la conductora que se encuentra internada.
¿Dónde está internada?
En el Sanatorio Mater Dei, donde sigue su tratamiento.
¿Cuál es su estado de salud actual?
El último parte médico indica que "sigue evolucionando favorablemente".
¿Cuánto tiempo lleva internada?
Mirtha lleva más de diez días en el sanatorio, tras una internación previa por bronquitis.
¿Cuándo se emitirá el próximo parte médico?
El próximo informe está previsto para el miércoles, según el doctor Enrique Echagüe.
[Fuente: Noticias Argentinas]