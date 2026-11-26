FOTO: Solicitan la detención de la madre que llevó a su hija a Venezuela sin permiso del padre

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El fiscal federal Jorge Gustavo Onel ha solicitado al juez federal de Garantías Aurelio Cuello Murua que convoque a declaración indagatoria a la mujer acusada de trasladar a su hija a Venezuela sin el consentimiento del padre, quien es su ex pareja. En el mismo documento se pide que se ordene la detención de la acusada, cuyo paradero se desconoce nuevamente.

La mujer, identificada por sus iniciales como F.A.S., enfrenta cargos por el delito de sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años, un delito que se encuentra tipificado en el artículo 146 del Código Penal, el cual prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

A pesar de que a fines de julio INTERPOL logró ubicar a la menor, actualmente las autoridades venezolanas han informado que existen dificultades para determinar el paradero tanto de la madre como de la niña.

Caso

La investigación se inició el 25 de agosto de 2023, cuando el padre de la menor presentó una denuncia por la desaparición de su hija en la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2024, el caso fue trasladado a la Unidad Fiscal Santa Fe, luego de que la justicia provincial declinara su competencia.

Según las indagaciones, F.A.S. habría sustraído, retenido y ocultado a su hija M.G.S.A., trasladándola fuera del país sin la debida autorización del padre, según lo indicado por el portal Fiscales.

Los informes de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) han revelado que ni la mujer ni la niña han realizado movimientos migratorios formales desde la fecha del incidente. Por esta razón, los fiscales suponen que el traslado se llevó a cabo a través de pasos fronterizos no habilitados o mediante otros métodos que les permitieron evadir los controles migratorios, aunque no se ha podido determinar el itinerario exacto que siguieron.

En el marco de la búsqueda, se revisaron registros de conexiones a cuentas de redes sociales atribuidas a la mujer, las cuales estaban vinculadas a diferentes países de Sudamérica, lo que proporcionó indicios sobre su posible desplazamiento internacional.

Ante la falta de información precisa sobre su ubicación, el 2 de marzo de 2026, la fiscalía solicitó a INTERPOL la emisión de una notificación amarilla para localizar a la niña.

Tras la divulgación del caso y el pedido de colaboración de la fiscalía, un informante anónimo proporcionó datos sobre el paradero de la madre y su hija, lo que llevó a las autoridades a un domicilio en el sector Altamira, municipio Barinas, Estado Barinas, en la República Bolivariana de Venezuela.

El padre de la niña, a través de su abogado, inició el trámite de restitución internacional ante la Cancillería Argentina, solicitud que fue enviada el 10 de agosto de este año a la Autoridad Central de Venezuela y aceptada por la Justicia de ese país.

No obstante, se ha informado que existen complicaciones para determinar el paradero de la madre y la niña. Hasta el momento, no se ha podido establecer su domicilio, y el padre no ha logrado restablecer el contacto con la menor, que ahora tiene 5 años.