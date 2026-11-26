FOTO: Femicidio en La Cañada: qué dice el nuevo parte médico sobre el estado del acusado.

El hombre acusado por el femicidio de Romina González, la encargada de 35 años asesinada a puñaladas en el baño de un bar en La Cañada, salió del coma farmacológico y pasará a sala común. Así lo confirmó el director del Hospital de Urgencias, Fabricio Vitali, quien precisó que el paciente ya no corre riesgo de muerte.

Nicolás Gabriel Pedraza, de 38 años —pareja de la víctima y empleado del local—, permanece internado en el nosocomio municipal bajo una fuerte custodia policial tras haber sido desconectado de la asistencia mecánica respiratoria (ARM).

“El paciente ha evolucionado bien, ahora pasa a sala común. Seguimos viendo la evolución del paciente. Hasta ahora va evolucionando bien, ya se lo sacó de ARM, así que esperemos cómo sigue”, detalló Vitali al brindar el parte médico.

El imputado ya se encuentra consciente y fuera de peligro, por lo que su evolución clínica habilita el avance de las próximas instancias judiciales. Con este cuadro estabilizado, queda pendiente que la fiscalía interviniente disponga el momento para tomarle declaración.

El ataque ocurrió entre las 20 y las 21 en el local gastronómico ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 300, casi esquina con bulevar San Juan, en la zona de La Cañada. Según los primeros datos de la investigación, el crimen se produjo en el sector del baño y fue advertido por otra trabajadora del comercio.

Tras el asesinato, Pedraza intentó quitarse la vida con un arma blanca, aunque otras personas intervinieron en el lugar antes de que fuera trasladado en ambulancia al Hospital de Urgencias. La Justicia continúa con las pericias y la recolección de testimonios para reconstruir la secuencia previa al femicidio.

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