Por Guillermo López

En abril de 2026, la “Tarjeta Activa” cumplió cinco años de vida. Se trata del plástico con el que el municipio le paga una parte del salario a contratados, funcionarios políticos y otros trabajadores dependientes del presupuesto de la intendencia local.

Según los datos oficiales, hay 50.000 tarjetas emitidas y el programa acumuló en su primer quinquenio de funcionamiento (se activó en 2021) “más de $93.000 millones inyectados en el ecosistema productivo”. Desde 2024 también se utiliza en las localidades que conforman el Ente Municipal de Gestión Metropolitana.

El 5% del movimiento comercial de esa tarjeta se destina a un fondo para impulsar proyectos de organizaciones del tercer sector. ¿Cuánto manejará ese programa en 2027 según el presupuesto? El programa “Fomento de la Economía Local – Activa Córdoba” se prevé en $549.864.578 (Computados como Ingresos vía Rentas Generales). En criollo: el 5% son $550 millones/año. ¿El 100%? Reglas de tres simple: $11.000 millones.

¿A qué vienen estos números? A que una parte de la denuncia @SantiPinsiroli pide investigar el presunto desvío de fondos de las Tarjeta Activa que supuestamente debían cobrar servidores urbanos –los “chalecos celestes”- que formaban parte de las cooperativas de reciclado y de otros servicios que presta el COyS.

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Beneficiarios aseguran –según la denuncia- que les retenían fondos de manera indebida y varios de ellos afirmaron que jamás habían recibido la tarjeta Activa, pese a que en los sistemas figuraba como entregada. La Esperanza, Recuwork, Cartoneros Organizados, Solidar, La Igualdad y 26 de Abril son algunas de las organizaciones mencionadas.

¿Serán muchos los afectados? Deberá determinarlo, luego de una investigación, el fiscal Bornancini. Pero lo concreto es que la presentación del exfuncionario municipal ha servido para recordarnos a todos cuánto mueve la “Tarjeta Activa”, un programa dirigido por Pablo Bianco y que depende de la secretaría de Administración Pública y Capital Humano.