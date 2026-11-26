Activa, la tarjeta estatal con la que le pagan a los “chalecos” y está dentro del escándalo del Coys
26/11/2026 | 08:48Redacción Cadena 3
FOTO: Tarjeta Activa.
En abril de 2026, la “Tarjeta Activa” cumplió cinco años de vida. Se trata del plástico con el que el municipio le paga una parte del salario a contratados, funcionarios políticos y otros trabajadores dependientes del presupuesto de la intendencia local.
Según los datos oficiales, hay 50.000 tarjetas emitidas y el programa acumuló en su primer quinquenio de funcionamiento (se activó en 2021) “más de $93.000 millones inyectados en el ecosistema productivo”. Desde 2024 también se utiliza en las localidades que conforman el Ente Municipal de Gestión Metropolitana.
El 5% del movimiento comercial de esa tarjeta se destina a un fondo para impulsar proyectos de organizaciones del tercer sector. ¿Cuánto manejará ese programa en 2027 según el presupuesto? El programa “Fomento de la Economía Local – Activa Córdoba” se prevé en $549.864.578 (Computados como Ingresos vía Rentas Generales). En criollo: el 5% son $550 millones/año. ¿El 100%? Reglas de tres simple: $11.000 millones.
¿A qué vienen estos números? A que una parte de la denuncia @SantiPinsiroli pide investigar el presunto desvío de fondos de las Tarjeta Activa que supuestamente debían cobrar servidores urbanos –los “chalecos celestes”- que formaban parte de las cooperativas de reciclado y de otros servicios que presta el COyS.
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El titular del ente municipal reveló una discusión que mantuvo con el intendente. Dijo que le pidieron autorizar pagos que consideró irregulares y aseguró que está solo y amenazado. "No podemos ser rehenes de estos tipos", declaró.
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Beneficiarios aseguran –según la denuncia- que les retenían fondos de manera indebida y varios de ellos afirmaron que jamás habían recibido la tarjeta Activa, pese a que en los sistemas figuraba como entregada. La Esperanza, Recuwork, Cartoneros Organizados, Solidar, La Igualdad y 26 de Abril son algunas de las organizaciones mencionadas.
¿Serán muchos los afectados? Deberá determinarlo, luego de una investigación, el fiscal Bornancini. Pero lo concreto es que la presentación del exfuncionario municipal ha servido para recordarnos a todos cuánto mueve la “Tarjeta Activa”, un programa dirigido por Pablo Bianco y que depende de la secretaría de Administración Pública y Capital Humano.
Lectura rápida
¿Qué es la “Tarjeta Activa”? Es un plástico con el que el municipio paga parte del salario a contratados y funcionarios dependientes del presupuesto local.
¿Cuántas tarjetas han sido emitidas? Se han emitido 50.000 tarjetas hasta abril de 2026.
¿Qué monto se prevé para el programa en 2027? Se prevé un monto de $549.864.578 para el programa “Fomento de la Economía Local – Activa Córdoba”.
¿Qué denuncia se ha presentado? La denuncia de @SantiPinsiroli pide investigar el presunto desvío de fondos destinados a servidores urbanos de cooperativas.
¿Quién investigará la denuncia? El fiscal Bornancini será el encargado de determinar la cantidad de afectados tras la investigación.