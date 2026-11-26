FOTO: Alerta amarilla por tormentas en cinco provincias del Noroeste y Cuyo

Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido para este jueves una alerta amarilla debido a la previsión de tormentas que afectarán a varias áreas de cinco provincias: Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.

De acuerdo con el informe oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se anticipa que el mal tiempo se manifestará durante la tarde y la noche, con lluvias y tormentas aisladas que podrían llegar a ser localmente intensas.

El organismo meteorológico estima acumulaciones de lluvia que oscilarán entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que en algunas zonas se superen esos valores.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está experimentando este jueves una jornada estable, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas agradables.

La nubosidad irá incrementándose progresivamente a lo largo del día: tras una mañana despejada, el cielo se presentará ligeramente nublado por la mañana, pasará a algo nublado en la tarde y terminará parcialmente nublado hacia la noche.

La jornada se caracterizará por una notable amplitud térmica, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 14 grados durante las primeras horas y una máxima de 28°C por la tarde.

Agencia NA