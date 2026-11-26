Alerta amarilla por tormentas en cinco provincias del Noroeste y Cuyo
El SMN emitió un aviso por condiciones inestables en la tarde y noche de este jueves, afectando a Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.
FOTO: Alerta amarilla por tormentas en cinco provincias del Noroeste y Cuyo
Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido para este jueves una alerta amarilla debido a la previsión de tormentas que afectarán a varias áreas de cinco provincias: Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.
De acuerdo con el informe oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se anticipa que el mal tiempo se manifestará durante la tarde y la noche, con lluvias y tormentas aisladas que podrían llegar a ser localmente intensas.
El organismo meteorológico estima acumulaciones de lluvia que oscilarán entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que en algunas zonas se superen esos valores.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está experimentando este jueves una jornada estable, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas agradables.
La nubosidad irá incrementándose progresivamente a lo largo del día: tras una mañana despejada, el cielo se presentará ligeramente nublado por la mañana, pasará a algo nublado en la tarde y terminará parcialmente nublado hacia la noche.
La jornada se caracterizará por una notable amplitud térmica, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 14 grados durante las primeras horas y una máxima de 28°C por la tarde.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué alerta emitió el SMN?
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en cinco provincias.
¿Cuáles son las provincias afectadas?
Las provincias afectadas son Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.
¿Cuándo se espera el mal tiempo?
Se espera que el mal tiempo se desarrolle durante la tarde y la noche de este jueves.
¿Qué acumulación de lluvia se prevé?
Se prevén acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser mayores en algunas áreas.
¿Cómo estará el clima en el AMBA?
El AMBA tendrá una jornada estable, con temperaturas de entre 14 y 28 grados, sin lluvias.
[Fuente: Noticias Argentinas]