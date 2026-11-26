La causa por las presuntas estafas de la concesionaria Motorsport sumó un nuevo capítulo luego de que la jueza de Cámara Carolina Hernández confirmara la prisión preventiva de sus titulares, Escarchelo y Alegre, aunque redujera el plazo de vigencia: la medida, que originalmente vencía en abril, ahora se extenderá hasta el 11 de enero. La decisión generó cuestionamientos desde la representación de los damnificados, que reclama una investigación más profunda y una descripción más precisa de los hechos atribuidos a los imputados.

En diálogo con Cadena 3, la abogada penalista Josefina Roldán, representante de víctimas de la causa, explicó que la reducción de la preventiva responde a aspectos que, a criterio de la magistrada, todavía no fueron suficientemente aclarados por la Fiscalía. “La camarista entiende que hay una apariencia de que esto podría ser un delito, pero que no está clarísimo”, señaló. Según indicó, el punto central es determinar si los hechos constituyen una estafa o si se trata de un incumplimiento contractual, de naturaleza civil.

Roldán sostuvo que la resolución reclama una explicación más precisa sobre la maniobra denunciada y los elementos que permitirían demostrar la existencia de un engaño. “Lo que le pide la camarista es que se fije que los hechos estén mejor descriptos, que explique mejor por qué esto es un delito”, detalló. La abogada recordó que inicialmente se hablaba de 67 casos y afirmó que existen múltiples indicios que, a su entender, deben ser considerados en conjunto para reconstruir lo ocurrido.

La letrada explicó que, junto con el estudio jurídico Barbarach, realizaron 17 denuncias y actualmente impulsan querellas en representación de cinco o seis damnificados, aunque todavía no todas fueron admitidas. En ese sentido, aclaró que su postura no es de disconformidad absoluta con el trabajo del fiscal Iván Enríquez, sino que existen diferencias sobre el desarrollo de la investigación. “Vemos que hay aspectos de la causa que todavía no están desarrollados y disentimos en muchos puntos de la investigación”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la calificación legal de los hechos. Roldán explicó que las denuncias presentadas por su equipo incluyen posibles delitos de administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta, falsedad ideológica y retención indebida. “Son delitos mucho más específicos y que tienen que ver con un organigrama que podría explicar mejor cuál fue la mecánica y la secuencia”, indicó. También reclamó que los querellantes puedan intervenir y exponer sus argumentos en las audiencias, ya que hasta ahora, según explicó, la discusión se concentra en el fiscal y las defensas de los imputados.

La abogada puso el foco en la situación financiera de la concesionaria y en la continuidad de la recepción de dinero de clientes pese a las dificultades económicas que habrían atravesado sus responsables. “Lo que sabemos es que ellos estaban en una situación financiera complicada, no podían abordar todas las deudas que tenían y seguían tomando clientes y seguían tomando dinero”, sostuvo. También mencionó el rechazo del concurso preventivo y las inconsistencias que, según señaló, se habrían advertido en la documentación presentada, elementos que considera relevantes para la investigación penal.

En relación con la diferencia entre una estafa y un incumplimiento civil, Roldán insistió en que el eje debe estar puesto en demostrar el engaño previo que habría inducido a las víctimas a entregar su dinero. “Tienen que demostrar por qué esto es una estafa y por qué no es un incumplimiento civil”, remarcó. Y fue categórica sobre la posición de los denunciantes: “Para nosotros esto no es algo civil, esto es algo que ya trascendió y que está en la esfera penal”. La representante de las víctimas consideró que la Fiscalía debe robustecer la prueba y desarrollar con mayor detalle cada uno de los hechos para responder a las observaciones judiciales.

Entrevista de Hernán Funes.