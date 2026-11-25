FOTO: Zoe Gotusso y Q’Lokura, los más premiados de la velada.

Córdoba volvió a vibrar con una nueva edición de los ya consolidados Premios de la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines (CIEyA), que reconocen el talento, la creatividad y la diversidad de la escena musical cordobesa.

La gala, llevada a cabo este miércoles 25 de noviembre en el Teatro Real, conducida por Flavia Dellamaggiore (Cadena 3) y Diego Tabachnik (La Voz), reunió a artistas, productores, productoras y referentes de la música, junto a autoridades institucionales, municipales y provinciales.

La ceremonia comenzó a las 21, con un clima de celebración que se extendió durante toda la noche.

Se entregaron distinciones en 16 categorías, abarcando géneros como pop, rock, folklore, cuarteto, música electrónica y urbana, entre otros.

Además, se reconocieron las trayectorias de Piñón Fijo (su hija Solcito le hizo entrega de la estatuilla) y del grupo de jazz La Swing 69.

Entre los ganadores, se destacaron Zoe Gotusso (artista del año y disco del año por “Detalles”), Q’ Lokura (banda del año y banda cuarteto del año), Victoria Whynot (artista electrónica del año, un año después de haber ganado como revelación) y Lu Ferreyra (canción del año por “Pensás en ella”).

Votación y fomento

Los Premios CIEyA se definen mediante dos instancias: una preselección de periodistas especializados y referentes de la industria musical cordobesa, y otra abierta al público.

En esta sexta edición, participaron 18.000 votantes, lo que consolida a los premios como uno de los reconocimientos más relevantes para la música hecha en Córdoba.

En línea con el carácter de fomento que tienen estos premios, todos los ganadores tendrán la posibilidad en 2027 de realizar sus presentaciones en vivo en salas de espectáculos bonificadas. Sumado a esto, quienes ganaron en las categorías revelación tendrán la posibilidad de grabar material discográfico en estudios profesionales y becas del Instituto de Cultura Contemporánea.

Además y como novedad, se anunció que, desde la presente edición, quienes ganen en la categoría Videoclip del Año tendrán la posibilidad de realizar un nuevo videoclip 100% bonificado por la institución educativa audiovisual La Metro. Acerca de esto último, Franco Srur, productor y organizador de los Premios, dijo: “Tener desde hace seis años un premio de esta magnitud, que aporta desde el sector privado herramientas reales de posicionamiento para los artistas locales es de algún modo un sueño colectivo cumplido”.

Ternados y premiados

ARTISTA DEL AÑO: 1. Victoria Whynot 2. Zoe Gotusso 3. Juli Cardozo 4. Rudy 5. Joel 6. So Casanova 7. Rempálago Amarillo

BANDA DEL AÑO: 1. Chelovecos 2. Pequeño Bambi 3. Desakta2 4. Q’ Lokura

CANCIÓN DEL AÑO: 1. De tan lejos - Rempálago Amarillo 2. Pensás en ella - Lu Ferreyra 3. Sol en cáncer - El Cofla ft. Santi Celli 4. Nada más - Rudy 5. Paraíso de Cemento - Joel 6. Volver a las Chicas - Juan Cruz Caos

DISCO DEL AÑO: 1. Detalles - Zoe Gotusso 2. Femme Fontaine, Venganza Peluche - Pequeño Bambi 3. El Camino - Fabricio Rodriguez 4. Popurri - Rudy 5. Los Días Van Tan Rápido - Rempálago Amarillo 6. Y suena - Desakta2 7. Rompecabezas - Ulises Bueno

PORTADA DE ÁLBUM DEL AÑO: 1. Mesa de domingo de Luciano Persoglia / por From South (Anto Capriotti) 2. Femme Fontaine - Venganza Peluche de Pequeño Bambi / por María Buonome 3. Épicas sagradas de La Forastería / por Adrián Callejas 4. Tiempos violentos de Lotus Jem / por Gonzalo Fornero 5. Tensión en el paraíso de Samurai / por Juan Ignacio Fontana 6. El nido de Lirio / por Sebastian Cros 7. Nakar de Nakar / por VALPLAX 8. En la sien de Planetas Errantes / por Yamila Arrascaeta 9. Errante de Julieta Menguo / por Ailén Scianca y Melina Gasparini

Seleccionados por cuerpo docente y alumnos de la carrera de diseño gráfico de Blas Pascal.

VIDEOCLIP DEL AÑO: 1. El comienzo de la redención de Buji Molas / DIRECCIÓN: Huaila Coiset 2. Tender de CIERVO / DIRECCIÓN: Luisina Suizer 3. Tres Cuentos Cortos de Rancixs Club / DIRECCIÓN: Andy Abregu - YNDA 4. Raro de RIEZGO / DIRECCIÓN: Andrés Tamagnini 5. CHICKEN PAW! de Wanda Jael ft. Femi / DIRECCIÓN: Agostina Luz Castro 6. Pensás en Ella de Lu Ferreyra / DIRECCIÓN: Andrés Tamagnini 7. El Misterio del Amor de El Cofla / DIRECCIÓN: Rosario González Leaniz

Seleccionados por cuerpo docente y alumnos de la carrera de cine de La Metro.

ARTISTA O BANDA CUARTETO DEL AÑO: 1. Ulises Bueno 2. Q’ Lokura 3. Desakta2 4. Euge Quevedo y La Banda de Carlitos 5. Valentina Márquez

ARTISTA O BANDA REVELACIÓN DE CUARTETO DEL AÑO: 1. Vacomoloko 2. Simón Aguirre 3. Luz Paisio

ARTISTA O BANDA POP DEL AÑO: 1. Wanda Jael 2. Lu Ferreyra 3. Bernardita Sonzini 4. So Casanova 5. Tatuu

ARTISTA O BANDA REVELACIÓN POP DEL AÑO: 1. Tomás Blanch 2. El Cofla 3. Planetas Errantes 4. Buji Molas 5. Juan Cruz Caos

ARTISTA O BANDA ROCK DEL AÑO: 1. Pequeño Bambi 2. Astor Ghres 3. Rosa Profunda 4. Rudy 5. Julieta Menguó

ARTISTA O BANDA REVELACIÓN ROCK DEL AÑO: 1. Rancixs Club 2. Morfar 3. Los Toiletes 4. Rempálago Amarillo 5. Chelovecos

ARTISTA O BANDA URBANA DEL AÑO: 1. JOEL 2. Alba Best 3. Gathe 4. Amistoso Internacional 5. Juli Cardozo

ARTISTA ELECTRÓNICA DEL AÑO: 1. Victoria Whynot 2. Claudio Cornejo 3. ALIAGA 4. Uma Scheffer 5. Nacho Bolognani 6. Ezequiel Arias

ARTISTA ELECTRÓNICA REVELACIÓN DEL AÑO: 1. Etienné B 2. Eman Vrits 3. Franco Gauna 4. Mima 5. Justi Riga

ARTISTA O BANDA FOLKLORE DEL AÑO: 1. La Ira de Atahualpa 2. Fabricio Rodríguez 3. Agustín Lasa 4. Vale Giaquini 5. Lirio

Informe de Jorge Mercado.