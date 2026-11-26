Stellantis inauguró este martes una nueva planta de producción de motores en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba, destinada a la fabricación del propulsor Multijet 2.2. El anuncio coincide con el 30° aniversario de la planta cordobesa, uno de los polos industriales automotrices más importantes del país.

La nueva unidad forma parte de una inversión de 385 millones de dólares realizada por la compañía en su planta de Córdoba, que también permitió el desarrollo de las pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota. Con una capacidad de 100.000 motores por año, el proyecto refuerza la competitividad de la operación argentina y amplía su capacidad exportadora hacia la región.

El motor Multijet 2.2 equipará a distintos vehículos de Stellantis fabricados en Sudamérica, entre ellos Fiat Titano, Ram Dakota, Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Commander, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer y Fiat Scudo. Se estima que más del 70% de la producción se exportará durante el primer año, principalmente a Brasil y Uruguay.

Desde su inauguración en 1996, el Polo Industrial Ferreyra produjo más de 1,5 millones de vehículos y recibió, solo en los últimos tres años, una inversión superior a los 1.000 millones de dólares. La nueva planta de motores involucra a más de 400 colaboradores, entre directos e indirectos, y la participación de 10 proveedores argentinos.

Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, destacó que se trata de la única planta dedicada exclusivamente a la fabricación de motores en Argentina. “Una inversión que reafirma nuestro compromiso con Córdoba, con la producción nacional y con el desarrollo de proveedores locales”, señaló. Al mismo tiempo, advirtió sobre la profunda transformación global que atraviesa la industria automotriz y la necesidad de reglas claras que promuevan la inversión y la integración regional.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, subrayó que con esta nueva planta se están construyendo los próximos 30 años de Ferreyra, consolidando a Córdoba como un centro industrial clave para la compañía en Sudamérica.

La inauguración se enmarca en la estrategia global FaSTLAne 2030, orientada a fortalecer las capacidades regionales, optimizar la huella industrial y promover operaciones más eficientes y competitivas.

Una noticia esperada, pero en un contexto adverso

En diálogo con Cadena 3, Ramón Ramírez, CEO de Montich y vicepresidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), analizó el alcance de la medida y advirtió sobre las dificultades estructurales que atraviesa la cadena de valor.

Para Ramírez, la decisión de volver a fabricar motores en el país tiene un peso específico relevante por tratarse de un producto con contenido local y tecnología avanzada (Euro 6), tras años sin producción de motores en Argentina. Sin embargo, el dirigente remarcó que el proyecto se desenvuelve en un terreno complejo.

Al describir el panorama actual, el titular de Montich señaló que el sector atraviesa un momento "sumamente difícil". Según precisó, este año la actividad registra una baja cercana al 15% en la producción y entre 12 y 13 puntos en las ventas, un cuadro atravesado por las importaciones desde orígenes como China —con unas 100.000 unidades de extrazona— y por el impacto del ajuste cambiario y la tasa de interés en Brasil, socio estratégico clave para la industria local.

Reconversión: el límite real de las autopartistas

Consultado sobre la posibilidad de que las empresas autopartistas se reconviertan hacia sectores como minería, gas y petróleo, Ramírez fue categórico al trazar una frontera entre los distintos segmentos metalúrgicos.

• Metalurgia amplia: existen firmas que ya trabajan para petróleo, gas y minería, aunque en muchos casos se trata de rubros no centrales dentro del conjunto del sector.

• Autopartismo de alta serie: reconvertir una planta dedicada al estampado de chapa, ensambles y alta producción hacia minería o petróleo resultaría sumamente complejo.

"Reconconvertir, en nuestros casos y en la mayoría de los casos del sector, yo le diría que es imposible"

En esa línea, sostuvo que el foco de su empresa y de gran parte de la cadena sigue puesto en defender y sostener el entramado automotriz, en particular en Córdoba, donde la actividad tiene peso histórico y la producción local —como Cronos, Titano y Dakota— atraviesa ajustes de turnos y volúmenes sin que se haya decretado una suspensión total en la planta cordobesa.

Entre la apuesta de largo plazo y la urgencia del mercado

El contraste entre los anuncios de inversión y la coyuntura cotidiana expone una tensión de fondo para la industria. Mientras grupos como Stellantis proyectan movimientos de mediano y largo plazo en la región, las pymes y autopartistas miden cada paso según la evolución del tipo de cambio, los costos y la capacidad de competir frente a productos importados.

El desafío, resumió Ramírez, pasa por lograr condiciones que permitan producir y vender a precios competitivos en mercados como el brasileño y el local. Sin rentabilidad sostenida en la base productiva, advierte el sector, ningún anuncio alcanza por sí solo para garantizar estabilidad en el tiempo.