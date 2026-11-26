FOTO: Cinco años del crimen de Lucio Dupuy: un caso que conmueve al país y exige justicia

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) – Cinco años se cumplen del crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado en la provincia de La Pampa, caso por el que condenaron a prisión perpetua a su madre Magdalena Espósito Valenti y a su pareja Abigail Páez. En un nuevo aniversario, se recuerda el calvario que sufrió el pequeño a quien nadie escuchó.

A cinco años de aquella noche de 2021 donde los médicos del Hospital Evita de Santa Rosa confirmaron que el menor había fallecido, el país todavía reclama justicia y sus familiares piden que se cumpla con la Ley Lucio en todos los ámbitos.

La autopsia determinó que Lucio murió producto de una hemorragia interna provocada por politraumatismos graves y los peritos confirmaron que se detectaron lesiones de maltrato crónico (golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo en zonas íntimas) y signos de abuso sexual.

En el expediente se estableció además que el niño ingresó a la guardia del hospital reiteradas veces en poco tiempo, algo que no llamó la atención de la Justicia, pese a que era un caso judicializado.

El 15 de diciembre de 2020 ingresó por "traumatismos de miembro superior" en el Hospital Evita. Tres días después le diagnosticaron "fractura a nivel de la muñeca y de la mano" en el Hospital Molas.

El 22 de enero de 2021 le constataron "traumatismo de miembro superior" en la posta del barrio Río Atuel. El 1 de febrero del mismo año llegó con un "traumatismo en el cuerpo", nuevamente al Hospital Evita y el 23 de marzo le diagnosticaron "mallet finger", una deformidad en el dedo que se genera por una fractura ósea.

A su vez, otro punto expuesto durante la investigación fueron los dibujos que el pequeño realizó en el jardín, en muchos de los cuales los personajes no tenían ojos y las piernas estaban cortadas o directamente no las tenían. Asimismo, se detectaron tachones, borroneos y colores oscuros.

En febrero de 2023 el Tribunal Oral de Santa Rosa condenó a Valenti a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado (por el vínculo, alevosía y ensañamiento) y a Páez a la misma pena por homicidio doblemente calificado (por alevosía y ensañamiento), además de los delitos sexuales en la causa.

En abril de 2023 se sancionó la Ley Lucio (Ley N.º 27.709) una norma argentina que busca prevenir y detectar de forma temprana la violencia, el maltrato y el abuso contra niñas, niños y adolescentes mediante la capacitación obligatoria de quienes trabajan en el Estado.

Asimismo, a fines de ese mismo año la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de menores Elisa Catán llegaron a jury acusadas de "mal desempeño" por haber entregado la custodia a la madre del menor a pesar de los graves antecedentes, pero el poder Judicial de La Pampa las absolvió.

En mayo de 2024 el Gobierno Nacional concretó la separación de ambas condenadas en distintos centros penitenciarios del país. Valenti se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal Nº6 de Luján de Cuyo, en Mendoza; mientras que Páez está alojada en una cárcel de San Luis.

"Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy", había expresado Patricia Bullrich, quien en ese entonces era ministra de Seguridad Nacional.