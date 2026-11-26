Facundo Arana atraviesa un fuerte quiebre familiar que lo dejó sin comunicación con su entorno y con el ingreso prohibido al country de Pilar donde viven su expareja, María Susini, y sus tres hijos. Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV), el conflicto responde a dos frentes: el rechazo del actor al noviazgo de su hija mayor, de 18 años, con su instructor de equitación de alrededor de 40, y la aparición de una nueva mujer en la vida del galán.

De acuerdo con el periodista, el vínculo de la joven con su profesor generó una profunda grieta entre sus padres. Mientras Arana se opuso desde el primer momento a la relación con un hombre que la duplica en edad —con cuestionamientos además sobre cuándo habría comenzado el romance—, Susini adoptó una postura más conciliadora. “María lo tomó mejor, apañando un poco a la hija”, detalló Ochoa.

La tensión escaló a un punto crítico cuando la adolescente estuvo internada tras sufrir un accidente vinculado a la equitación. “A Facundo no lo dejaban entrar a la clínica porque estaba absolutamente en contra de esta relación”, aseguró el panelista, señalando ese episodio como una de las primeras señales concretas de la ruptura.

En paralelo, otro conflicto terminó de dinamitar el vínculo con Susini. Según Ochoa, Arana le insistía a su exmujer con reconciliarse mientras mantenía un acercamiento con la diseñadora de moda Marian Saud. “A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”, indicó.

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FOTO: La diseñadora Marian Saud.

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Las sospechas en el entorno de Susini se encendieron a partir de publicaciones de Saud en redes sociales, donde mostró objetos cotidianos del actor —como su perro, su casco y su kayak— fáciles de identificar para sus allegados. “María no entendía por qué Facundo ocultaba que estaba en una relación con otra persona”, explicó el periodista.

Hoy el aislamiento del actor sería total. “No hay comunicación, María no lo quiere ver. Básicamente, Facundo está aislado de su familia porque no lo quieren ver. La frase es: ‘No lo reconocemos, no sabemos, no entendemos qué le pasa’”, relató Ochoa sobre el presente del intérprete, que no tiene autorización para entrar al barrio cerrado donde residen Susini, la mayor de 18 años y los mellizos de 16.

Antes de difundir la información, el panelista consultó a ambos protagonistas sin obtener respuesta. Mientras tanto, Arana continúa con su agenda laboral: sigue en cartel con la obra Visitando al señor Green y tiene previsto viajar a Israel a principios de diciembre para participar de una versión de Chiquititas junto a Daniella Mastricchio.

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