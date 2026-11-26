Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- La Ciudad inauguró su primer Centro Regional de Hemoterapia en el Hospital Tornú, considerado uno de los más grandes del país, financiado con recursos recuperados por atención médica a extranjeros y obras sociales en el sistema público.

De acuerdo con un informe de la Agencia Noticias Argentinas, este nuevo centro tiene como objetivo abastecer a la red de hospitales públicos de la Ciudad: centraliza la recepción, procesamiento y distribución de sangre para 35 hospitales, con una capacidad para recibir hasta 200 donantes diarios y procesar 40 mil unidades anuales, lo que optimiza el sistema de transfusiones en la metrópoli.

"Es histórico. El Centro de Hemoterapia es un paso enorme y va a ayudar a salvar vidas. Eso nos llena de orgullo, porque al fin del día es lo que nos mueve. También es la muestra de que cuando los recursos se administran como corresponde, dándole prioridad a nuestros ciudadanos, a los porteños, se pueden hacer grandes cosas", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en compañía del ministro de Salud, Fernán Quirós.

"Antes cada hospital procesaba por su cuenta y tenía que gestionar esas donaciones y tratar de garantizar un estándar único dentro del sistema. Ahora todo eso está centralizado: desde el Centro se procesa, se califica, se distribuye a cada hospital, según lo que cada hospital necesita, con las mejores garantías. Y todo esto de manera mucho más rápida, más eficiente y con la mejor tecnología", agregó Macri.

El nuevo Centro Regional de Hemoterapia forma parte del plan de infraestructura sanitaria más significativo de la última década, que incluye más de 500 obras en toda la red pública, mejorando hospitales y centros de salud. El financiamiento proviene mayormente de los recursos recuperados a través de la facturación por atención a pacientes no residentes, así como de obras sociales y prepagas, priorizando la atención a los vecinos porteños.

Jorge Macri: "La plata de los porteños tenía que volver a los porteños"

El proyecto incluyó la remodelación integral del edificio, abarcando subsuelo, planta baja en dos niveles, entrepiso y primer piso, con una superficie total de 2.617 metros cuadrados y una inversión de $9.573 millones. "Al final era mucho más simple de lo que algunos nos querían hacer creer: la plata de los porteños tenía que volver a los porteños", enfatizó Macri.

"Al concentrar todo el proceso en un mismo lugar, podemos asegurar los mismos estándares de calidad y seguridad para todos los hospitales de la Ciudad. Van a poder contar con la sangre que necesitan para cirugías, tratamientos y emergencias", explicó Quirós, quien añadió: "Esto significa que, cuando un vecino necesite una transfusión, el sistema de salud estará mejor preparado para darle una respuesta oportuna y segura".

Los hospitales seguirán recibiendo donantes, y toda la sangre recolectada se enviará al Centro Regional, ubicado en Combatientes de Malvinas al 3000, Villa Ortúzar, donde se realizarán los estudios de laboratorio y la calificación de hemocomponentes. El centro organiza la logística y abastece a cada servicio de transfusión hospitalaria según su demanda específica.

La operación diaria estará a cargo de un equipo interdisciplinario compuesto por 3 médicos especialistas en hemoterapia, 32 técnicos, 8 bioquímicos, 10 administrativos, 4 agentes de apoyo logístico y 2 promotores de donación.

"Podemos tener la mejor infraestructura y la mejor tecnología, pero lo que verdaderamente nos distingue es la calidad humana y profesional de nuestros equipos", concluyó Jorge Macri.