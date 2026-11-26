Un hombre mayor de edad, aún sin identificar, murió en el acto tras ser embestido por un automóvil sobre la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 328, en sentido hacia Malvinas Argentinas, frente a la planta de Coca-Cola.

El siniestro vial motivó un corte total de tránsito en ese sector y operativos de emergencia en el lugar.

Según se informó, un vehículo Corsa embistió a un peatón que cruzaba por la Ruta 19. La víctima falleció en el acto como consecuencia del impacto.

En el sector trabajaba personal de la Policía Caminera y se aguardaba la intervención de la Policía Judicial para realizar las pericias correspondientes.

Cortes de tránsito y desvíos

A raíz del siniestro fatal, se dispusieron restricciones vehiculares en el área:

• Corte sobre Ruta Nacional 19: interrupción total en la mano hacia Malvinas Argentinas (en dirección similar a la salida hacia el Mercado de Abasto), unos cinco kilómetros antes del punto del choque, ya que los vehículos no tienen posibilidad de retomar más adelante.

• Duración estimada: el corte en la mano hacia Malvinas Argentinas se mantendría al menos durante dos horas hasta que concluyera el trabajo de la Policía Judicial.

• Otro corte en la zona: también se reportó un corte dispuesto por la Patrulla Rural y la Policía Caminera en el puente que conecta con la Ruta 19 desde el sector del Mercado de Abasto (conocido como Semillería, en el brazo hacia Monte Cristo), impidiendo el ingreso hacia esa traza por el mismo hecho.

Se recomienda a los conductores circular con precaución.

Informe de Lucía González.