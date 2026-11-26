En la jornada de hoy, el dólar oficial se mantiene en $1.580 para la compra y $1.630 para la venta. Este tipo de cambio es el que establece el Banco Central y es frecuentemente utilizado para operaciones sencillas como el pago de importaciones.

Por otro lado, el dólar blue, que se comercia en el mercado informal, ha demostrado un aumento significativo. Actualmente se compra a $1.690 y se vende a $1.710. Este diferencial entre el dólar oficial y el blue es fundamental para comprender el panorama actual de la economía argentina, ya que indica una considerable desconfianza en el peso.

Otro tipo de cambio relevante es el del dólar bolsa y el dólar Contado con Liquidación (CCL). El primero cotiza en $1.664 para la compra y $1.688.7 para la venta, mientras que el CCL se sitúa en $1.765.6 para la compra y $1.767.9 para la venta. La diferencia entre estos tipos de cambio suele reflejar el costo de adquirir dólares de manera legal pero indirecta, utilizando acciones o bonos en el mercado.

El dólar mayorista está fijado en $1.595 para compra y $1.604 para venta, y es el utilizado principalmente por bancos y entidades financieras.

Otro aspecto notable en el mercado cambiario es el dólar cripto, que se encuentra en $1.756.49 para la compra y $1.762.53 para la venta. Este tipo de cambio ha ganado terreno entre los inversores que buscan refugio en criptomonedas.

Finalmente, el dólar tarjeta –que incluye un recargo para compras con moneda extranjera– presenta un valor de $2.054 para la compra y $2.119 para la venta. Este incremento se debe a las tasas impositivas aplicadas por el gobierno argentino.

El contexto económico actual está marcado por factores como la inflación, las políticas monetarias del Banco Central y la variabilidad en la confianza de los consumidores. Es fundamental para los usuarios comprender cómo estas cotizaciones impactan en su vida diaria, ya sea al momento de realizar compras en el exterior o al planificar inversiones.