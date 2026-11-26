Buenos Aires, 26 noviembre (NA) – La mielofibrosis es una enfermedad crónica y poco frecuente de la sangre en la cual la médula ósea está enferma y el Día de la Concientización de esta dolencia se conmemora este jueves con el objetivo de dar visibilidad a esta patología poco conocida además de promover la importancia del diagnóstico temprano y los cuidados integrales.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la médula ósea es el tejido dentro de los huesos donde se producen los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Quienes padecen esta enfermedad enfrentan un impacto profundo en su vida diaria: cansancio extremo, necesidad de transfusiones periódicas y controles médicos permanentes. Hoy, los avances en el conocimiento de la enfermedad abren nuevas posibilidades para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

En la mielofibrosis, la médula ósea pierde la capacidad de que sus células se multipliquen de manera controlada. Con el tiempo, ese proceso genera tejido cicatricial que va reemplazando al tejido sano, hasta dejar sin espacio a las células que producen la sangre. Para compensarlo, el cuerpo intenta fabricar esas células en otros órganos -principalmente el bazo y el hígado-, lo que provoca que el bazo crezca de forma desproporcionada.

Ese es el caso de Julio Norte, de 77 años, y los primeros indicios aparecieron en una biopsia de hígado, en la que encontraron células de la médula ósea, luego llegaron los mareos y los desmayos, hasta que nuevos estudios confirmaron el diagnóstico de mielofibrosis primaria. Se trata, en sus palabras, de una enfermedad que "no te avisa". Su familia lo vivió con angustia, pero también fue su principal apoyo. A ese acompañamiento se sumó el de sus hematólogos, que lo ayudaron tanto desde lo médico como desde lo emocional.

"La enfermedad desencadena un estado de inflamación crónica que recorre todo el organismo. Los pacientes describen sentirse como si tuvieran una gripe que nunca termina: fatiga intensa, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de apetito y de peso. Estos síntomas condicionan el descanso, la alimentación y la capacidad de realizar actividades cotidianas", explicó Georgina Bendek (M.N. 116.322), médica especialista en hematología.

Uno de los efectos más serios de la mielofibrosis es la anemia, la falta de glóbulos rojos suficientes para transportar oxígeno al organismo. El 38% de los pacientes ya tiene anemia al momento del diagnóstico, su impacto no se limita al cansancio y la evidencia muestra que los pacientes con anemia grave tienen una expectativa de vida significativamente menor que quienes no la presentan. En el caso de Julio, la anemia persistió y las transfusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Según cuenta, "a veces necesitaba una transfusión mensual o cada 20 días".

"En pacientes dependientes de transfusiones su vida se modifica ampliamente. Cada transfusión de glóbulos rojos puede demandar varias horas del día. Por otro lado, algunos pacientes cursan con valores bajos de plaquetas, conllevando al miedo de sangrar ante situaciones cotidianas, requiriendo controles médicos semanales", indicó Daniela Mezzarobba (M.N. 133.792), médica hematóloga de GSK.

El camino hacia el tratamiento y el cuidado integral

Una vez confirmado el diagnóstico, el abordaje se define según las características de la enfermedad y las necesidades de cada paciente. Las opciones pueden ser la observación con controles periódicos, distintos tipos de medicamentos que ayudan a aliviar los síntomas, y medidas de soporte como las transfusiones o los fármacos que estimulan la producción de glóbulos rojos.

En determinados casos, también puede considerarse el trasplante de médula ósea, que consiste en reemplazar las células enfermas por células madre sanas de un donante. Esta es una opción con potencial curativo y su indicación requiere evaluar cuidadosamente el riesgo de la enfermedad y las condiciones de salud de cada persona para afrontar este tipo de procedimiento.

En los últimos años, se desarrollaron nuevas alternativas farmacológicas que actúan sobre distintos mecanismos relacionados con la enfermedad. Estas opciones pueden contribuir al control de los síntomas y, en algunas personas, a reducir la necesidad de transfusiones y mejorar parámetros como la anemia. La elección del tratamiento más adecuado debe realizarse siempre de manera individualizada por el equipo de salud, considerando la situación clínica, los antecedentes y las preferencias de cada paciente.

En el caso de Julio, al inicio necesitaba transfusiones cada vez más frecuentes, hoy se siente mejor, continúa en tratamiento y con el acompañamiento de su hematólogo y aseguró: "Desde que comencé el tratamiento, he podido retomar muchas de mis actividades cotidianas y me siento con más energía en el día a día".

Más allá del tratamiento indicado, los controles periódicos y la atención a los síntomas nuevos o a los cambios en los existentes son parte fundamental del cuidado. Conversar con el médico sobre cómo se sienten y qué dificultades encuentran en su vida cotidiana permite evaluar la evolución de la enfermedad y revisar las necesidades de cada paciente.

Agencia NA