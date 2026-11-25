FOTO: Guillermo Francella estuvo en Rosario por la apertura del Festival Fontanarrosa.

Guillermo Francella fue uno de los protagonistas de la apertura de una nueva edición del Festival Fontanarrosa, que comenzó este miércoles en Rosario. En el Teatro El Círculo, el actor compartió una charla de café con el humorista rosarino Luis Rubio, en un encuentro dedicado a repasar el universo creativo del escritor y su vínculo con la cultura popular argentina.

A la salida del teatro, Francella dialogó con Cadena 3 y se refirió a la emoción de participar del homenaje. Consultado sobre qué representa Fontanarrosa para él, respondió: “Lo admiré siempre mucho al Negro”. También destacó el cariño con el que suele recibirlo el público de Rosario cada vez que visita la ciudad.

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Durante la conversación sobre el escenario, ambos protagonizaron un momento distendido al recordar una anécdota vinculada al fútbol.

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Francella contó que había ido a ver a Racing al Gigante de Arroyito, después de la quiebra del club de Avellaneda, y que durante todo el partido un hincha de Rosario Central le hizo gestos desde la tribuna.

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Por su parte, Rubio también habló con Cadena 3 y manifestó su entusiasmo por participar de la segunda edición del festival. “Soy fanático número uno del Negro, seguidor, alumno, discípulo, imitador del Negro”, expresó sobre su admiración por Fontanarrosa.

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El humorista contó además que mantiene un vínculo frecuente con Rosario, donde tiene una casa, amigos y parte de su familia. Sobre la experiencia de compartir escenario con Francella, destacó la preparación previa y el resultado de la charla: “Nunca había compartido tanto tiempo. La verdad que muy profesional, salió muy lindo”.

Rubio también anticipó la presentación de La Gambeta, el espectáculo que realizará el sábado a las 21 en el Centro Cultural Fontanarrosa, en el marco de las actividades previstas para homenajear al escritor rosarino.

Informe de Julián Maragliano.