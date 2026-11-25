Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) – Los jugadores de Boca se dieron el lujo de dar una nueva vuelta olímpica, esta vez ante su gente, para festejar la conquista de la última Copa Sudamericana.

Apenas concluyó el encuentro ante Independiente Rivadavia, en el que se quedaron con la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, el referente Leandro Paredes recibió la copa sobre un costado de la cancha y dio inicio a la celebración, ante el público que colmó la Bombonera.

El "Xeneize" ya levantó dos títulos sobre este final de temporada, el campeonato de liga y el mencionado certamen sudamericano, y continúa en carrera: clasificó a los cuartos de final del Clausura y es finalista de la Copa Argentina.

Boca se encuentra en una racha que rememora los mejores años de su historia, con un equipo sobrio, jerárquico, inteligente y batallador que conduce Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que sigue avanzando rondas en búsqueda de un cierre de año memorable.

Tras un encuentro en el que el conjunto local fue ampliamente superior, con una noche muy destacada de Leandro Paredes y Leandro Lozano entre otras tantas figuras, Boca se impuso por 2-0 con los tantos del "5" de la Selección argentina y Miguel Merentiel, para cerrar el encuentro con festejo incluido.

Terminados los 90 minutos reglamentarios, el capitán de Boca recibió la Copa Sudamericana a un costado de la cancha y dio lugar al inicio de otra vuelta olímpica, a la que se sumó todo el plantel y, algo después, el cuerpo técnico del "Vasco".

Mientras los jugadores daban la vuelta al campo de juego y se compartían la copa que ganaron este sábado en Barranquilla, al superar a Atlético Mineiro por 2-0, la gente cantaba a toda voz, e incluso volvió a ovacionar a Juan Román Riquelme, presidente que era criticado hasta hace unos meses atrás.

Con una fiesta completa, y una nueva sesión de fotos improvisada de los distintos jugadores con la copa en las manos, Boca continúa su camino en el Clausura: recibirá a Gimnasia La Plata en los cuartos de final. Además, también jugará la final de la Copa Argentina este miércoles 2 de diciembre ante Platense y está clasificado a la Recopa de Campeones y a la Recopa Sudamericana.