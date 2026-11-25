Villa María celebró obras y homenajeó a leyendas de su fútbol con un partido de la selección sub-16
Fue en la Plaza Manuel Anselmo Ocampo. El equipo nacional juvenil brilló en este evento ante más de 8.000 presentes.
25/11/2026 | 23:49Redacción Cadena 3
FOTO: Villa María vivió una fiesta del fútbol.
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Turno Noche
La Plaza Manuel Anselmo Ocampo, conocida como "La Catedral del Fútbol" de Villa María, albergó este miércoles un encuentro entre la selección nacional sub-16 y un equipo de la Liga Villamariense.
El evento celebró diversas obras y rindió homenaje a destacados futbolistas locales.
El intendente de la ciudad, Eduardo Accastello, destacó a Cadena 3 la importancia del evento: "Hoy pudimos tener aquí a la selección argentina sub-16 y podemos hacerlo con toda la región".
Con más de 8.000 personas presentes, de las cuales 5.000 eran niños de las ligas inferiores, se vivió una fiesta del fútbol.
Además, se llevó a cabo un reconocimiento a grandes futbolistas de la historia de Villa María, sirviendo como una primera etapa de homenaje en la Galería de los Famosos, donde se encuentran figuras como José Omar Reinaldi, Miguel Ángel López, Franco Jara, Miguel Ángel Ludueña, Lorenzo Adolfo Gilli, Enzo Barrenechea y Mauro Rosales, entre otros.
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El evento se convirtió en un espacio de celebración y recuerdo, uniendo a la comunidad en torno a su rica herencia futbolística y promoviendo el deporte entre las nuevas generaciones.
Informe de Fernando Rasso.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevó a cabo en Villa María? Se realizó un encuentro entre la selección nacional sub-16 y un equipo de la Liga Villamariense.
¿Quién destacó la importancia del evento? El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, resaltó la importancia del evento a Cadena 3.
¿Cuántas personas asistieron al evento? Asistieron más de 8.000 personas, de las cuales 5.000 eran niños de ligas inferiores.
¿A quiénes se homenajeó durante el evento? Se rindió homenaje a grandes futbolistas de la historia de Villa María, incluyendo a Lorenzo Adolfo Gilli, Enzo Barrenechea y Mauro Rosales.
¿Cuál fue el objetivo del evento? El evento buscó unir a la comunidad en torno a su herencia futbolística y promover el deporte entre las nuevas generaciones.