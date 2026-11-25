La Plaza Manuel Anselmo Ocampo, conocida como "La Catedral del Fútbol" de Villa María, albergó este miércoles un encuentro entre la selección nacional sub-16 y un equipo de la Liga Villamariense.

El evento celebró diversas obras y rindió homenaje a destacados futbolistas locales.

El intendente de la ciudad, Eduardo Accastello, destacó a Cadena 3 la importancia del evento: "Hoy pudimos tener aquí a la selección argentina sub-16 y podemos hacerlo con toda la región".

Con más de 8.000 personas presentes, de las cuales 5.000 eran niños de las ligas inferiores, se vivió una fiesta del fútbol.

Además, se llevó a cabo un reconocimiento a grandes futbolistas de la historia de Villa María, sirviendo como una primera etapa de homenaje en la Galería de los Famosos, donde se encuentran figuras como José Omar Reinaldi, Miguel Ángel López, Franco Jara, Miguel Ángel Ludueña, Lorenzo Adolfo Gilli, Enzo Barrenechea y Mauro Rosales, entre otros.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El evento se convirtió en un espacio de celebración y recuerdo, uniendo a la comunidad en torno a su rica herencia futbolística y promoviendo el deporte entre las nuevas generaciones.

Informe de Fernando Rasso.