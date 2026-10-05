Djokovic avanzó a la final del ATP 500 de Beijing tras la descalificación de Medvedev

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- El tenista serbio Novak Djokovic (6º) se clasificó para la final del ATP 500 de Beijing tras derrotar al ruso Daniil Medvedev (3º) en un partido que tuvo un dramático desenlace. Djokovic, que busca su título número 102 de su carrera, se encontraba ganando 7-5 y 5-3 después de 2 horas y 33 minutos de juego, cuando Medvedev fue descalificado tras impactar con un pelotazo a un espectador luego de perder su turno de servicio.

Esta victoria también le permitió a Djokovic extender su increíble invicto en Beijing, donde registra un récord de 33-0. El serbio ya se había consagrado campeón en este torneo en los años 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.

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MEDVEDEV YOU EVIL BUM HIS ANTICS TODAY HAVE BEEN CRAZY https://t.co/5YMyYgndHW — kim?? (@kimdfwu_) October 5, 2026

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Además, el oriundo de Belgrado está viviendo una semana excepcional a sus 39 años, ya que viene de vencer al alemán y número 2 del mundo, Alexander Zverev, quien este año ha ganado sus primeros dos títulos de Grand Slam al imponerse en Roland Garros y el US Open.

Con esta victoria, Djokovic avanzó al partido decisivo, donde se enfrentará al australiano Alex de Miñaur (5.º), quien se encontraba ganando 6-4 y 3-2 al polaco Hubert Hurkacz cuando este último se retiró por problemas físicos.

La gran final del ATP 500 de Beijing se llevará a cabo este martes a las 8 de la mañana (hora de Argentina).