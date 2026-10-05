Wanda Nara incomoda a Luck Ra en MasterChef Celebrity con una pregunta personal

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- La cocina de MasterChef Celebrity, bajo la conducción de Wanda Nara, celebró su primera gala de eliminación este domingo, dominando su franja horaria. Uno de los momentos más destacados de la noche involucró al cuartetero Luck Ra, quien se vio obligado a enfrentar las preguntas incómodas de la conductora.

En los instantes previos a que los participantes presentaran sus platos al jurado, Wanda recorrió las estaciones para verificar el avance de las milanesas. Al llegar a la estación de Luck Ra, la conductora fue directa: "A mí lo que menos me importa es tu milanesa, ¿te engañaron?", preguntó, mirándolo fijamente.

"No", respondió él, pero Wanda no se detuvo ahí: "¿Engañaste?", insistió. Ante su negativa, Wanda le solicitó que la mirara a los ojos mientras decía la verdad, lo que generó un momento de tensión en la cocina.

Esta no es la primera vez que Luck Ra participa en MasterChef Celebrity; su debut en el programa fue acompañado por su entonces pareja, la Joaqui. A pesar de la evidente química entre ellos y los sueños de un futuro juntos, la pareja terminó su relación tras casi tres años, rodeados de rumores de infidelidad.

Wanda preguntó sobre las razones de la separación: "¿Se terminó el amor?". Luck Ra contestó: "No. De mi lado, no. Y del de ella, tampoco. Pero, a veces, eso no es suficiente. ¿Me explico?".

La conductora, amiga de la cantante, expresó su opinión sobre la ruptura: "Yo siento, o sentía apenas se separaron, que iban a volver. Pero no, porque después pasó otra cosa", refiriéndose a la relación de la Joaqui con Tiago PZK.

Luck Ra, por su parte, se defendió: "Y después de la nada, como que... yo fui un monstruo, ¿no? Supuestamente". Wanda respondió: "No, un monstruo no, un cornudo", afirmando que ella siempre respetó a la Joaqui.

Finalmente, Wanda utilizó su experiencia personal para comparar: "Entonces, eso es falso que se dice, hay que aclarar también. ¿Te icardearon?". Luck Ra, en tono de broma, dijo: "Yo soy Wanda, mi ex vendría siendo Icardi y mi ex amigo es…".

En cuanto a la competencia, se conoció que el primer eliminado de esta nueva edición del certamen de cocina fue el actor y humorista Pachu Peña.