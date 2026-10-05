Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.
El sorteo número 5485 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el lunes 5 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 4318, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Sangre)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5485 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 4318, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).
1° 4318
2° 0186
3° 4785
4° 7443
5° 9411
6° 9170
7° 9485
8° 0362
9° 2267
10° 8148
11° 1707
12° 6694
13° 7818
14° 6851
15° 6284
16° 7065
17° 6106
18° 4629
19° 6844
20° 4170
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5485 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 5 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 4318.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (Sangre).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon 20 números en total.