Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.

El sorteo número 5485 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 4318, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).

1° 4318

2° 0186

3° 4785

4° 7443

5° 9411

6° 9170

7° 9485

8° 0362

9° 2267

10° 8148

11° 1707

12° 6694

13° 7818

14° 6851

15° 6284

16° 7065

17° 6106

18° 4629

19° 6844

20° 4170

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5485 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El lunes 5 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue el 4318.

¿Qué significa el número ganador?

Se interpreta como A primera (Sangre).

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon 20 números en total.