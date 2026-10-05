Comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo: "Los tres son asesinos"

La hermana de la víctima, Silvina, habló con Cadena 3 Rosario antes del inicio del debate y sostuvo que los tres acusados tuvieron la misma intención. También anticipó que la familia evitará presenciar las imágenes más duras del expediente.

El juicio oral y público por el crimen de Ivana Garcilazo comenzó este lunes en Rosario, con tres acusados: Ariel Matías Cabrera, Juan José Mazón y Damián Gerardo Reinfestuel. La Fiscalía sostiene la acusación por homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo y solicitó penas de hasta 33 años de prisión.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, aseguró que para la familia los tres imputados tienen responsabilidad en el hecho. Ante la pregunta sobre quién arrojó la piedra que provocó la muerte de Ivana, respondió: “La verdad que es una pregunta que me encantaría saber, pero tampoco es algo que a mí me cambia mucho. Yo sigo sosteniendo que son los tres asesinos porque, si bien obviamente la piedra fue tirada por uno, los tres tuvieron la misma intención”.

La mujer también cuestionó la estrategia de defensa de los acusados, quienes tienen abogados particulares diferentes y, según explicó, no declararon ni se responsabilizaron entre sí. “Si son tres y yo siempre me pregunto esto: si son tres y hay uno que se fugó, ¿por qué los otros dos no le echan la culpa a ese? Ni siquiera eso hacen”, planteó. Incluso sostuvo que, si fuera defensora de alguno de ellos, apuntaría contra el hombre que se fugó.

Silvina señaló además que tiene “mucha fe en la Justicia” y que hasta el momento no se sintió defraudada por el trabajo realizado durante la investigación. Sin embargo, advirtió que serán jornadas difíciles para la familia, ya que durante el debate se expondrán imágenes del lugar del hecho, de Ivana y de la autopsia. “No es lo que queremos recordar de Ivana, sino recordarla como ustedes la ven en la foto, con esa sonrisa y como ella era y no como la dejaron”, afirmó.

La hermana de la víctima también vinculó el inicio del juicio con un episodio reciente en el que otra mujer fue golpeada con una piedra durante una situación relacionada con el fútbol. “Lamentablemente no aprende nada la sociedad y tampoco aprenden nada las autoridades que tienen que reforzar un poquito el tema de seguridad”, lamentó. Y agregó: “Ojalá que no vuelva a pasar nunca más, que empiecen a frenar un poco la violencia en el deporte”.

Ivana Garcilazo murió en octubre de 2023, cuando regresaba hacia la zona sur de Rosario después del clásico rosarino y fue alcanzada por un piedrazo. Para Silvina, el juicio representa una instancia importante para determinar responsabilidades, aunque anticipó que la familia seguirá el debate y, cuando se exhiba el material más crudo, optará por retirarse de la sala. “Sabemos que es duro, que va a ser duro, pero bueno, si lo podemos evitar, como familia lo vamos a hacer”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.