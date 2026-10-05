Rusia acoge conversaciones entre el gobierno talibán y representantes de varias naciones sobre Afganistán

FOTO: Rusia recibe una delegación talibán y a otros para consultas sobre Afganistán

MOSCÚ (AP) — Una delegación del gobierno talibán que gobierna Afganistán se unió a representantes de China, India, Irán, Pakistán y otras naciones para mantener conversaciones en Moscú el lunes.

A pesar de que Rusia ha buscado reforzar su influencia regional al acoger las consultas anuales, estas se vieron empañadas por el aumento de las tensiones entre Afganistán y Pakistán, que se culpan mutuamente por ataques transfronterizos.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dio la bienvenida en Moscú al ministro de Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, felicitándolo por "el quinto aniversario de la liberación de Afganistán del contingente de la OTAN".

"Cinco años es poco tiempo para superar las consecuencias de muchas décadas de ocupación, pero los logros de su gobierno son evidentes, y los celebramos", manifestó Lavrov. El funcionario elogió los éxitos de los talibanes en el combate contra el grupo Estado Islámico y otros extremistas, así como sus esfuerzos por erradicar el narcotráfico.

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021 tras la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN, han buscado reconocimiento internacional, al tiempo que han impuesto su estricta interpretación de la ley islámica.

Rusia se convirtió en julio de 2025 en el primer país en reconocer al gobierno talibán, después de retirar al grupo de su lista de organizaciones proscritas.

Al intervenir durante las conversaciones del lunes, Lavrov afirmó que "la poderosa máquina militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN fue quebrada por el espíritu de lucha y la resiliencia de los afganos".

La antigua Unión Soviética libró una guerra de 10 años en Afganistán que terminó con la retirada de sus tropas por parte de Moscú en 1989. En la última década, Moscú ha buscado reforzar su influencia en la región organizando consultas periódicas sobre Afganistán en las que participan altos representantes de los talibanes y de países vecinos.

Lavrov señaló que los "éxitos en la lucha contra los narcóticos y el terrorismo" de los talibanes están "en una medida significativa vinculados a la cooperación militar-técnica en curso entre nuestros países".

El principal diplomático ruso reafirmó que Moscú considera "categóricamente inaceptable" el despliegue de cualquier infraestructura militar de la OTAN en el territorio de Afganistán y de los países vecinos.

"La experiencia histórica muestra que esa presencia entraña desestabilización y una escalada del conflicto", sostuvo Lavrov.

Subrayó que Rusia seguirá proporcionando ayuda humanitaria a Afganistán.

Funcionarios de China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán también participaron en las conversaciones.

El enviado de Rusia para Afganistán, Zamir Kabulov, indicó que Moscú estaba dispuesto a ayudar a desactivar las tensiones entre Afganistán y Pakistán. "Rusia está lista para ayudar a poner fin a este conflicto utilizando todos los medios posibles y actuando de manera independiente o junto con otros socios si ambas partes lo solicitan", declaró Kabulov a los periodistas.

Los combates transfronterizos entre Afganistán y Pakistán siguen intensificándose pese a los esfuerzos de mediación internacional, con Islamabad lanzando ataques aéreos sobre varias provincias afganas, y combatientes afganos realizando incursiones en el territorio vecino.

Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio a milicianos responsables de ataques transfronterizos, en particular a los talibanes paquistaníes o TTP.

El enviado de Pakistán, Mohammad Sadiq, argumentó el lunes que "el terrorismo sigue estando en el núcleo de los problemas de Afganistán, con raíces en el nexo entre el régimen talibán y los grupos terroristas", incluidos el TTP y otros.

"Solo en los últimos tres años, más de 4.700 paquistaníes inocentes han perdido la vida por el terrorismo que emana de Afganistán", afirmó Sadiq en las conversaciones, al declarar que el "régimen talibán es cómplice de esto" y describir los contraataques de Pakistán como "precisos, basados en inteligencia y de naturaleza defensiva".

Por su parte, Muttaqi, el ministro canciller talibán, denunció los ataques de Pakistán, que, según dijo, han matado a civiles afganos, incluidas mujeres y niños.

"En todos los ataques o bombardeos que Pakistán ha llevado a cabo, hasta la fecha no ha habido pruebas de que hayan matado a alguien que fuera peligroso para ellos (Pakistán) o para cualquier otra persona", declaró en una comparecencia informativa tras las conversaciones.

Aunque Rusia fue el primer país en reconocer a la administración talibán, el grupo había sostenido conversaciones de alto nivel con muchas naciones y establecido algunos vínculos diplomáticos con países como China y los Emiratos Árabes Unidos.

Aun así, el gobierno talibán ha estado relativamente aislado en el escenario mundial, en gran medida por sus restricciones a las mujeres.