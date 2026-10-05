El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, denuncia amenazas y persecución judicial en su contra

FOTO: El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edman Lara Montaño, en un acto.

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Buenos Aires, 5 octubre (NA) El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, denunció que hay intentos de detenerlo "de manera ilegal" a través de lo que él considera una causa fabricada, según informaron medios internacionales.

"Temo por mi integridad física y por mi vida," expresó Lara, quien incluso mencionó al coronel Marcelo Ferrufino y aseguró haber recibido amenazas tanto de policías como del entorno del Gobierno.

En otro aspecto, la Asamblea Plurinacional eligió a José Armando Urioste como fiscal general interino por un periodo de 90 días, tras la detención y suspensión de Roger Mariaca.

Detención de Mariaca

Mariaca estaba llevando a cabo una investigación sobre el exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo, vinculado a un caso de tentativa de femicidio y presunto enriquecimiento ilícito.

Asimismo, el vocero presidencial José Luis Gálvez denunció una "presunta complicidad del Ministerio Público con el narcotráfico" a raíz de la detención de Mariaca.

El Gobierno ha afirmado que hay evidencias que sugieren conexiones entre ciertos miembros de la Fiscalía y organizaciones narcotraficantes, de acuerdo a un informe del boletín Infosiberia.