El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, denuncia amenazas y persecución judicial en su contra
El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, afirmó que lo buscan detener ilegalmente y teme por su vida. Además, la detención del fiscal general, Roger Mariaca, genera repercusiones.
FOTO: El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edman Lara Montaño, en un acto.
Buenos Aires, 5 octubre (NA) El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, denunció que hay intentos de detenerlo "de manera ilegal" a través de lo que él considera una causa fabricada, según informaron medios internacionales.
"Temo por mi integridad física y por mi vida," expresó Lara, quien incluso mencionó al coronel Marcelo Ferrufino y aseguró haber recibido amenazas tanto de policías como del entorno del Gobierno.
En otro aspecto, la Asamblea Plurinacional eligió a José Armando Urioste como fiscal general interino por un periodo de 90 días, tras la detención y suspensión de Roger Mariaca.
Detención de Mariaca
Mariaca estaba llevando a cabo una investigación sobre el exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo, vinculado a un caso de tentativa de femicidio y presunto enriquecimiento ilícito.
Asimismo, el vocero presidencial José Luis Gálvez denunció una "presunta complicidad del Ministerio Público con el narcotráfico" a raíz de la detención de Mariaca.
El Gobierno ha afirmado que hay evidencias que sugieren conexiones entre ciertos miembros de la Fiscalía y organizaciones narcotraficantes, de acuerdo a un informe del boletín Infosiberia.
Lectura rápida
¿Qué denunció Edman Lara?
El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, denunció que buscan detenerlo de manera ilegal.
¿Por qué teme Lara?
Expresó que teme por su integridad física y por su vida debido a amenazas recibidas.
¿Quién es el fiscal interino?
José Armando Urioste fue designado como fiscal general interino tras la detención de Roger Mariaca.
¿Qué investigaba Mariaca?
El fiscal Mariaca investigaba al exasesor argentino Fernando Cerimedo por tentativa de femicidio y enriquecimiento ilícito.
¿Qué dijo el Gobierno sobre la Fiscalía?
El Gobierno denunció presuntas conexiones entre miembros de la Fiscalía y el narcotráfico.
[Fuente: Noticias Argentinas]