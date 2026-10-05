Resultados de la primera vuelta en Brasil: Bolsonaro lidera con 47%, Lula sigue de cerca con 45%

Buenos Aires, 5 octubre (NA) — Los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Brasil han dejado una clasificación marcada por el fuerte peso de los votos nulos o no válidos, que alcanzaron la cifra de 5.975.047, posicionándose en tercer lugar detrás de Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. Este panorama electoral se presenta con Bolsonaro a la cabeza, seguido de cerca por el expresidente Lula. La tabla final de resultados muestra que Bolsonaro obtuvo el 47.03% de los votos, con un total de 56.104.503, lo que le asegura su lugar en la segunda vuelta. Por su parte, Lula logró el 45.16% y 53.879.538 votos, también asegurando su paso a la siguiente instancia electoral.

En el desglose de los resultados, Augusto Cury se posicionó en tercer lugar con el 2.89% de los votos, equivalente a 3.448.569. A continuación, Renan Santos obtuvo el 2.24% (675.887 votos) y Ronaldo Caiado un 2.18% con 2.605.148 votos. Otros candidatos como Zema (0.27%), Samara (0.10%), Hertz Dias (0.04%) y Clariana Barão (0.03%) también participaron, aunque con porcentajes mínimos.

La notable cantidad de votos nulos, que representa una parte significativa del electorado, subraya la importancia de este fenómeno en el contexto electoral brasileño. Los ciudadanos se preparan ahora para la segunda vuelta, donde las estrategias de campaña de ambos candidatos se intensificarán en un clima de alta tensión política.