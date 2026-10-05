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Resultados de la primera vuelta en Brasil: Bolsonaro lidera con 47%, Lula sigue de cerca con 45%

Los votos nulos, con un total de 5.975.047, se ubicaron en el tercer lugar. Bolsonaro y Lula se preparan para la segunda vuelta en el balotaje.

05/10/2026 | 12:36Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 5 octubre (NA) — Los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Brasil han dejado una clasificación marcada por el fuerte peso de los votos nulos o no válidos, que alcanzaron la cifra de 5.975.047, posicionándose en tercer lugar detrás de Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. Este panorama electoral se presenta con Bolsonaro a la cabeza, seguido de cerca por el expresidente Lula. La tabla final de resultados muestra que Bolsonaro obtuvo el 47.03% de los votos, con un total de 56.104.503, lo que le asegura su lugar en la segunda vuelta. Por su parte, Lula logró el 45.16% y 53.879.538 votos, también asegurando su paso a la siguiente instancia electoral.

En el desglose de los resultados, Augusto Cury se posicionó en tercer lugar con el 2.89% de los votos, equivalente a 3.448.569. A continuación, Renan Santos obtuvo el 2.24% (675.887 votos) y Ronaldo Caiado un 2.18% con 2.605.148 votos. Otros candidatos como Zema (0.27%), Samara (0.10%), Hertz Dias (0.04%) y Clariana Barão (0.03%) también participaron, aunque con porcentajes mínimos.

La notable cantidad de votos nulos, que representa una parte significativa del electorado, subraya la importancia de este fenómeno en el contexto electoral brasileño. Los ciudadanos se preparan ahora para la segunda vuelta, donde las estrategias de campaña de ambos candidatos se intensificarán en un clima de alta tensión política.

Lectura rápida

¿Qué revelaron los resultados de la primera vuelta?
Los votos nulos fueron 5.975.047, ocupando el tercer lugar en la clasificación general de las elecciones.

¿Quiénes lideran la elección?
Flávio Bolsonaro con 47.03% de los votos y Lula da Silva con 45.16% avanzan a la segunda vuelta.

¿Cuántos votos obtuvo Bolsonaro?
Bolsonaro recibió un total de 56.104.503 votos en la primera vuelta.

¿Qué porcentaje de votos tuvo Lula?
Lula alcanzó 45.16%, equivalentes a 53.879.538 votos.

¿Cuáles fueron los otros candidatos destacados?
Augusto Cury fue tercero con 2.89%, seguido por Renan Santos y Ronaldo Caiado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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