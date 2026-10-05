Roberto Pettinato preocupó a sus seguidores al publicar un video desde la cama y sin voz

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- El conductor Roberto Pettinato ha generado inquietud en las últimas horas tras compartir un video desde la cama y sin voz, donde anunció que, debido a su estado de salud, se ve obligado a cancelar una presentación musical que tenía programada para el 3 de octubre en Málaga, España.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el exintegrante de Sumo grabó el video para explicar la razón de la cancelación del espectáculo. Sin embargo, posteriormente eliminó el archivo, que ya no se encuentra disponible en su perfil de Instagram.

En el video, el conductor se muestra recostado en la cama, visiblemente afectado y con la voz ronca. Lamentó no contar con la energía necesaria para presentarse en el escenario de La Cochera Cabaret con su unipersonal Gracias x todo. "Hola. Quiero pedirle muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga porque se terminó y no puedo. Este es todo el volumen que tengo de voz", expresó.

A pesar de sus esfuerzos por recuperarse en un corto plazo, su salud no ha mejorado: "Estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso". Sin embargo, prometió a sus seguidores que esto será positivo para el futuro: "Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño y de toda la gente que se ha reído tanto en España con el show", adelantó.

Además, el conductor agradeció a quienes colaboraron en la organización del evento, especialmente a Germán Correa, su mánager y productor de Correa Producciones, por su apoyo durante el proceso. "Cuando pasa esto, nada sirve. Gracias y un abrazo enorme a todos. Nos vamos a ver pronto. Y con algo todavía mejor", concluyó su mensaje, que luego fue borrado de su perfil.