FOTO: Ciclista herido en Lomas de Zamora: investigan una posible discusión previa antes del atropello

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Un ciclista de 27 años resultó herido tras ser atropellado por un auto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y la Justicia investiga una presunta discusión previa.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió este domingo en la localidad de Villa Galicia, donde personal del Comando Patrullas se dirigió a la intersección de las calles Suiza y Alemania por un siniestro vial.

Al arribar a la escena, los efectivos hallaron a un joven, identificado como Román Valdez, tendido sobre el asfalto y que fue posteriormente trasladado al hospital Gandolfo, nosocomio en el que permanecía internado y estable.

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, se observa a la víctima circular en su bicicleta hasta que es embestida por un Renault Clio negro, cuyo conductor se dio a la fuga.

La Unidad Funcional de Instrucción N°. 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora intervino en el caso y caratuló el caso como "lesiones culposas", mientras que se lleva a cabo la búsqueda para concretar el arresto del supuesto responsable y el correspondiente secuestro del vehículo implicado.

Los investigadores sospechan de un aparente conflicto previo entre el victimario y el damnificado, que habría ocurrido la noche anterior.