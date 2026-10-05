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Ciclista herido en Lomas de Zamora: investigan una posible discusión previa antes del atropello

Román Valdez fue trasladado al hospital Gandolfo, donde permanecía internado y estable. El conductor se dio a la fuga.

05/10/2026 | 11:41Redacción Cadena 3

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Ciclista herido en Lomas de Zamora: investigan una posible discusión previa antes del atropello

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Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Un ciclista de 27 años resultó herido tras ser atropellado por un auto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y la Justicia investiga una presunta discusión previa.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió este domingo en la localidad de Villa Galicia, donde personal del Comando Patrullas se dirigió a la intersección de las calles Suiza y Alemania por un siniestro vial.

Al arribar a la escena, los efectivos hallaron a un joven, identificado como Román Valdez, tendido sobre el asfalto y que fue posteriormente trasladado al hospital Gandolfo, nosocomio en el que permanecía internado y estable.

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, se observa a la víctima circular en su bicicleta hasta que es embestida por un Renault Clio negro, cuyo conductor se dio a la fuga.

La Unidad Funcional de Instrucción N°. 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora intervino en el caso y caratuló el caso como "lesiones culposas", mientras que se lleva a cabo la búsqueda para concretar el arresto del supuesto responsable y el correspondiente secuestro del vehículo implicado.

Los investigadores sospechan de un aparente conflicto previo entre el victimario y el damnificado, que habría ocurrido la noche anterior.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Lomas de Zamora?
Un ciclista fue atropellado por un auto y resultó herido.

¿Quién es la víctima?
La víctima se llama Román Valdez y tiene 27 años.

¿Dónde sucedió el accidente?
El accidente ocurrió en Villa Galicia, Lomas de Zamora.

¿Qué se sabe del conductor?
El conductor del vehículo se dio a la fuga tras el accidente.

¿Qué investiga la Justicia?
La Justicia investiga una posible discusión previa entre la víctima y el conductor.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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